Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания, - Цемах

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

По словам Цемаха, следователи из Нидерландов и Австралии предлагали ему участие в программе защиты свидетелей

Бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, во время пребывания в СИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоговорящие следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи свидетельских показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.

Также Цемах добавил, что отказался от предложения "из-за своего патриотизма".

В то же время она подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинские силовики были обстреляны из миномета.

"С той стороны произвели минометный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то кинули шестую. Я говорю, наверно, сразу прикопайте", - заявил Цемах.

При этом он заявил, что не считает себя террористом, а наоборот - жертвой террора со стороны Украины и думает судиться с ней в международных судах.

Напомним, в сентябре следователи Нидерландов переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Однако украинская сторона все равно передала его России в рамках большого обмена пленными.