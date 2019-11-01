Ніяково: Цемаха викрили у брехні російським пропагандистам

Фігурант справи справи про збитий малазійський "Боїнг" MH17 Володимир Цемах збрехав російському пропагандистові Кирилу Вишинському в інтерв'ю про те, що його особисті дані були передані Службою безпеки України британському виданню Bellingcat, яке спеціалізується на журналістських розслідувань про зони воєнних дій. Про це 1 листопада розповів його засновник блогер Еліотт Хіггінс в Twitter.

Раніше статус бойовика-"ДНРівця", якого Україна передала РФ в рамках великого обміну, Нідерландське слідство перекваліфікувало зі свідка на підозрюваного.

Нагадаємо, що СБУ наприкінці червня провела спецоперацію через тиждень після того, як Міжнародна слідча група офіційно назвала імена чотирьох осіб, які підозрюються у причетності до катастрофи "Боїнга" MH17. Колишні визнання бойовика в одному з інтерв'ю за 2015 рік щодо MH17 і як він ховав "Бук" було оприлюднено в мережі.

Як написав Хіггінс, ідентифікаційні дані Цемаха, які використовували в Bellingcat, волонтери знайшли в соціальній мережі ВКонтакті, а опублікував знімок ID 2 липня колишній "ДНРівець" Євген Тинянський.

Після публікації спростування на брехню Цемаха про СБУ він додав: "...Ніяково".

Підозрюваний у справі катастрофи MH17 Цемах збрехав російським ЗМІ (Фото: twitter.com/EliotHiggins)

"Я бачу, що російськомовний сайт RT вже поширює помилкове і легко спростовуване твердження, що Bellingcat отримав ідентифікаційну картку Цемаха від СБУ, а не те, що ми знайшли її в профілі ВКонтакті Євгена Тинянського", - написав він.

Також Хіггінс опублікував посилання на відповідну публікацію російського видання.

Підозрюваний у справі катастрофи MH17 Цемах збрехав російським ЗМІ (Фото: скріншот)

"Я попросив продюсера RT, який зв'язався зі мною з приводу помилкових тверджень Цемаха, попросити своїх колег з RT Russia виправити їх статтю, подивимося, чи станеться це насправді. RT не хотів би бути звинуваченим у поширенні неправдивої інформації, чи не так?" - додав засновник Bellingcat.