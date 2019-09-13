ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подозреваемый по делу MH17 Цемах вернулся в ОРДО

Новости » Происшествия    13.09.2019 - 01:26
Подозреваемый по делу MH17 Цемах вернулся в ОРДО
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Возвращение Цемаха на оккупированную территорию подтвердила его дочь

Освобожденный в рамках обмена пленными бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий дочери экс-боевика Марии Цемах для "Интерфакс-Украина".

Как сообщила дочь Цемаха, бывший "начальник ПВО "ДНР", который является подозреваемым в деле о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году, вернулся на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области.

"Да, мы вернулись. Отец дома", - заявила она.

Напомним, в среду, 11 сентября, появилась информация о том, что экс-боевик "ДНР" Владимир Цемах возвращается из России на оккупированную территорию Донецкой области после обмена пленными. О возвращении Цемаха сообщила его дочь на своей странице в соцсети.

Также дочь Цемаха сообщала, что выданный России экс-боевик не будет нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов по делу крушения рейса MH17. По ее словам, Цемах уже дал признательные показания "всем сторонам", которые от него хотели их получить.

Добавим, что на встрече послов стран Евросоюза Нидерланды подняли вопрос освобождения Цемаха в обмен на украинских пленных и политзаключенных.

Правоохранители задержали боевика "ЛНР", который минировал мосты Цемах стал подозреваемым по делу о катастрофе MH17
Новости Украины МН17MH17боевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь