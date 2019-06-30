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Нелегко і боляче: Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман

STYLERПерсони    30.06.2019 - 10:15
Нелегко і боляче: Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман
Віктор Павлік закрутив роман з концертним директором Катериною Репяховой (колаж: РБК-Україна)

Віктор Павлік називає свою нову любов "четвертою дружиною"

До Катерини Репяхової, яка майже на 30 років молодше, Віктор Павлик пішов від третьої дружини. Співак вже готовий до чергового весілля і називає нову кохану "четвертою дружиною", передає ТСН.

"Моя четверта дружина, за великим рахунком", - констатує співак, хоча пара ще не оформила свої стосунки офіційно. Вперше зустрілися на концерті в Трускавці 15 років тому, коли Катерина була ще зовсім маленькою.

Нелегко і боляче: Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий романВіктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Про колишню дружину Павлік також не забув згадати. "Я знаю, що їм важко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", - розповів він.

Нові стосунки чоловік довгий час не афішував, а коли стався витік інформації, відразу відчув на собі шквал критики. "Хто дав право?" - обурюється він. Разом з тим, Павлік уточнює, що про весілля поки ще говорити рано.

Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його роман

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктор Павлік розлучився з дружиною заради молодої коханої.

А також розповідали про те, що новий бойфренд Ані Лорак "прославився" шлюбом з відомою співачкою.

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