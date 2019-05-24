Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины

Уляна Супрун рассказала о важности витамина В1 и рассказала, кому его необходимо употреблять дополнительно и в каких продуктах его больше всего. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Уляна Супрун отметила, что в состав витаминов группы В входит не одно вещество и о важности витамина В1 почему-то мало упоминают.
"Витамины группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (В12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит", - рассказала она и добавила, что все они между собой взаимодействуют. Супрун перечислила все положительные качества витамина В1 для человеческого организма:
- Витамин В1 или тиамин - почему-то не "раскрученный" в нашей стране витамин, хотя это важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.
- Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина.
- Строгий недостаток витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость. Случаи сильного недостатка витамина В1 описаны среди беженцев в Восточной Азии, которые вынужденно ели исключительно рис.
- Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилия), или хроническая усталость и "туман в голове", постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.
- Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности, он содержится в пиве.
- Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.
Также Уляна Супрун рассказала, кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1.
- Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.
- Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови.
- Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.
- Алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий (delirium tremens, известный как белая горячка) или просто хроническое потребление алкоголя приводят к нехватке витамина В1.
- Белый хлеб, шлифованный рис, сладости ухудшают усвоение витамина В1. Кроме этого, богатый простыми углеводами и жирами рацион ухудшает синтез тиамина кишечной микрофлорой. Если едите сладости - не надейтесь, что микробиота компенсирует бедный рацион.
- Тиаминаза ряда продуктов разрушают тиамин. Она есть в моллюсках и сырой или ферментированной рыбы.
- Танины чая и хлорогенновые кислоты и полифенолы кофе делают тиамин малорастворимым.
- Тиамин делают недоступным составляющие черники, красной смородины (красной), свеклы и брюссельской капусты. Это не значит, что их не надо есть. Их следует есть отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1.
- Тиамин разрушается при длительной термической обработке.
- Витамина В1 не хватает людям, перенесшим голодание, операции желудка или кишечника, лицам с анорексией, булимией или просто "заеданием стресса", больным язвой, хронической диареей, гипертиреоидитом, панкреатитом, болезнями почек, приобретенный иммунодефицит, рак или сильное ожирение (индекс массы тела более 35).
Супрун рассказала о важности витамина В1
Кроме того, Уляна Супрун рассказала, как восполнить запасы витамина В1 в организме и дала советы о том, какие продукты стоит включить в рацион.
- Любите рис - выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.
- Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.
- Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.
- Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.
- К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.
- Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.
- Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезнями позже.
- Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива.
- Помните о сбалансированном рационе. Только он обеспечит вас и достаточным количеством витамина В и создаст хорошие условия для его синтеза микробиоты кишечника.
- Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).
- Людям, имеющим нарушения всасывания в кишечнике, или которые перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендованы инъекции тиамина. Остальные люди могут пить витамин В1 в таблетированной форме.
- Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, "которые ничего не хотят есть" или подростки, "считают себя толстыми и не хотят есть", нуждаются в дополнительном потреблении витамина В1.
- Высокие дозы тиамина эффективны в преодолении симптомов делирия, фибромиалгии, а также кластерных (повторяющихся) головных болей и атрофии сердечной мышцы.
- Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку или выходят из нее.
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