Супрун развеяла мифы об артериальном давлении

Супрун дала рассказала, как правильно измерять давление
Уляна Супрун отметила, что в Украине каждый третий взрослый человек имеет повышенное артериальное давление. При этом подобная тенденция наблюдается и в других странах. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.
По словам Супрун, из-за высокого давления увеличивается риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. При этом повышенное давление ежегодно вызывает около 7,5 миллионов смертей. Это более 12% от общего количества.
У большинства людей с высоким давлением нет признаков или симптомов, даже если показатели артериального давления достигают опасно высоких уровней. При этом у некоторых людей в случае повышенного давления может быть головная боль, отдышка, и даже кровотечение из носа.
Уляна Супрун рассказала об артериальном давлении (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Но эти признаки и симптомы обычно не проявляются, пока давление не достигнет тяжелого или опасного для жизни уровня.
Врач-кардиолог Лариса Мищенко рассказала об артериальном давлении. Это следует знать каждому.
Когда измеряете давление, нужно придерживаться следующих правил:
Уляна Супрун рассказала об артериальном давлении (фото: pixabay.com)
Еще несколько распространенных мифов об измерении давления.
Механические сфигмоманометры точнее, чем автоматические приборы.
Современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления с манжетой на плечо имеют высокий класс точности и рекомендованы как для профессионального, так и для индивидуального использования.
Часто пациенты, получая различные показатели давления после двух или трех измерений, считают свой "домашний" прибор неисправным и даже приносят его врачу на проверку.
На самом деле абсолютно нормально получать разные результаты. Давление и пульс - очень изменчивы величины, которые реагируют на различные раздражители снаружи и внутри организма. Именно поэтому и рекомендуется делать несколько измерений и определять средний показатель.
По словам Супрун, понятие "рабочего давления" - это миф. Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как не имеют жалоб и негативных ощущений. Но это не значит, что лечиться не нужно.
Напомним, что доктор Комаровский разрушил миф о высокой температуре.
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