Привычки, которые помогут сохранить жизнь: Супрун сделала важное напоминание о раке

Полезные привычки, которые снижают риск возникновения рака (Коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, что некоторые полезные привычки существенно снижают риск возникновения рака

Уляна Супрун отреагировала на историю журналистки Янины Соколовой о том, как ей удалось победить рак и написала, что практически у каждого украинца есть близкий родственник, знакомый или друг, который сталкивался с онкологией. Она отметила на своей странице в Facebook, что в Украине не принято говорить о раке и поэтому пациенты редко делятся своими историями с общественностью.

Уляна Супрун рассказала, что в системе охраны здоровья в ближайшее время планируются масштабные изменения, чтоб больные раком могли получить эффективное и доступное лечение.

Уляна Супрун (РБК-Украина)

Также она напомнила украинцам о том, что существуют привычки, которые уменьшают риск заболеть онкологическими заболеваниями:

Избегайте солнечных ожогов, длительного пребывания на солнце, загара и особенно соляриев. Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, использовать солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года. Это существенно снижает вероятность развития рака кожи, а также появления морщин и сухости кожи.

Вовремя делайте прививки. К примеру, своевременная вакцинация от вируса гепатита В может предотвратить рак печени, если не будет других факторов риска (например, чрезмерного употребления алкоголя). Вакцинация от вируса папилломы почти полностью защищает от развития рака шейки матки у женщин и рака гортани у мужчин.

Откажитесь от вредных привычек. Чем меньше алкоголя мы потребляем, тем меньше вероятность ряда типов рака: молочной железы, печени, поджелудочной, прямой кишки. Курение, особенно у генетически предрасположенных людей, в позднем возрасте может вызвать рак легких, а также увеличивать вероятность других типов рака (пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря).

Следите за рационом. Сегодня даже говорят о противоопухолевой диете. Она включает в себя морковь, помидоры, ежевику, малину, орехи, синий виноград, яблоки, и все разновидности капусты. Такие овощи и фрукты защищают наш организм от свободных радикалов и токсинов, которые могут вызвать рак.

Соблюдайте правила безопасности на производстве и в сельском хозяйстве. Правильно транспортируйте, храните и следите за дозировкой потенциально вредных для человека веществ, например, пестицидов. Это существенно защищает от воздействия химических канцерогенов.

Регулярно проходите обследование и консультируйтесь с врачом.

"Если вы еще не начали вести образ жизни, который уменьшает риск заболеть раком - подумайте об этом уже. Помните, профилактика рака дает на 50% больше шансов не заболеть", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун развенчала мифы о таблетках и уколах.

А также мы сообщали о том, что Уляна Супрун рассказала о печальной статистике кори в Украине.