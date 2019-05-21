Особенно для детей: Супрун развенчала мифы о таблетках и уколах

В большинстве случаев не важно, в какой форме действующее вещество попадет в организм
Уляна Супрун рассказала, почему лучше использовать таблетки вместо уколов. И.о.главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что уколы способны вызывать у детей настоящий стресс.
Не смотря на то, что уколы сейчас "в тренде" по врачебным манипуляциям, и каждый год в мире делают минимум 16 миллиардов уколов, использования инъекций на самом деле не всегда оправдано, отметила она.
Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует неинъекционные лекарства - но если это оправдано.
В Украине, как и в других странах, бытует миф, будто уколы более действенные, чем таблетки, рассказала Супрун.
"На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционная форма (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.)", - написала она.
Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также важен психологический аспект (и болевой) - особенно в случае с детьми.
"Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого", - отметила Супрун.
Она добавила, что традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, и человек вынужден находиться в больнице, хоть необходимости в круглосуточном наблюдении врачей нет.
Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками в спокойной обстановке.
Иллюстративное фото (pixabay)
Кроме того, медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту, и ввиду этого увеличиваются шансы заразиться такими заболеваниями, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С.
"Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов - поинтересуйтесь, нельзя ли заменить их тем самым средством, но в форме таблетки", - призвала Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Пользователи сети не остались равнодушны к такой "больной" теме, как уколы.
Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun
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