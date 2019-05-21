Особенно для детей: Супрун развенчала мифы о таблетках и уколах

Фото: коллаж РБК-Украина

В большинстве случаев не важно, в какой форме действующее вещество попадет в организм

Уляна Супрун рассказала, почему лучше использовать таблетки вместо уколов. И.о.главы Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что уколы способны вызывать у детей настоящий стресс.

Не смотря на то, что уколы сейчас "в тренде" по врачебным манипуляциям, и каждый год в мире делают минимум 16 миллиардов уколов, использования инъекций на самом деле не всегда оправдано, отметила она.

Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует неинъекционные лекарства - но если это оправдано.

В Украине, как и в других странах, бытует миф, будто уколы более действенные, чем таблетки, рассказала Супрун.

"На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционная форма (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.)", - написала она.

Фото: Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также важен психологический аспект (и болевой) - особенно в случае с детьми.

"Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого", - отметила Супрун.

Она добавила, что традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, и человек вынужден находиться в больнице, хоть необходимости в круглосуточном наблюдении врачей нет.

Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками в спокойной обстановке.

Иллюстративное фото (pixabay)

Кроме того, медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту, и ввиду этого увеличиваются шансы заразиться такими заболеваниями, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С.

"Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов - поинтересуйтесь, нельзя ли заменить их тем самым средством, но в форме таблетки", - призвала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Пользователи сети не остались равнодушны к такой "больной" теме, как уколы.

"Это так важно, чтобы инъекции можно чаще заменяли на таблетки. Я с ужасом вспоминаю, когда у моего сына в возрасте 3 лет была ангина. Нас положили в стационар и ежедневно кололи внутренне мышечные инъекции (цефтриаксон). Сказали, что суспензией заменить нельзя, эффект не тот. Знаю только, что они были очень болезненные, он кричал невероятно, а мне приходилось его держать (я была уверена, что делаю лучше для него...). Лише впоследствии поняла, что прием суспензии дал бы тот же эффект, только потом мне взрослые люди рассказывали насколько тот укол болезненный, что кажется будто всю ногу отнимает. До сих пор не могу себе простить, что допустила это. Сын до сих пор панически боится даже вакцинации. Сейчас в Канаде вижу, что здесь врачи прибегают к инъекциям только крайне редких случаях. Здесь это нонсенс давать уколы при ангине. Почему же в Украине не так ли? Неужели врачи не знают этого?!"

"Наконец-то! Я устала бороться с этим желанием уколов, страна любителей боли!"

"О! За такое нужно медаль давать! Потому что страшно, когда детям при банальных и не подтвержденных диагнозах, при полном сознании и возможности глотнуть таблетку назначают капельницы или уколы"...

Скрин комментариев: facebook.com/ulanasuprun

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