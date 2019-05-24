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Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 13:56
Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины
Супрун рассказала о витаминах (Коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, кому нужно пить дополнительно витамины в таблетках

Уляна Супрун рассказала о важности витамина В1 и рассказала, кому его необходимо употреблять дополнительно и в каких продуктах его больше всего. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что в состав витаминов группы В входит не одно вещество и о важности витамина В1 почему-то мало упоминают.

"Витамины группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (В12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит", - рассказала она и добавила, что все они между собой взаимодействуют. Супрун перечислила все положительные качества витамина В1 для человеческого организма:

  • Витамин В1 или тиамин - почему-то не "раскрученный" в нашей стране витамин, хотя это важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.
  • Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина.
  • Строгий недостаток витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость. Случаи сильного недостатка витамина В1 описаны среди беженцев в Восточной Азии, которые вынужденно ели исключительно рис.
  • Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилия), или хроническая усталость и "туман в голове", постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.
  • Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности, он содержится в пиве.
  • Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели. 

Также Уляна Супрун рассказала, кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1.

  • Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.
  • Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови. 
  • Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.
  • Алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий (delirium tremens, известный как белая горячка) или просто хроническое потребление алкоголя приводят к нехватке витамина В1. 
  • Белый хлеб, шлифованный рис, сладости ухудшают усвоение витамина В1. Кроме этого, богатый простыми углеводами и жирами рацион ухудшает синтез тиамина кишечной микрофлорой. Если едите сладости - не надейтесь, что микробиота компенсирует бедный рацион. 
  • Тиаминаза ряда продуктов разрушают тиамин. Она есть в моллюсках и сырой или ферментированной рыбы. 
  • Танины чая и хлорогенновые кислоты и полифенолы кофе делают тиамин малорастворимым.
  • Тиамин делают недоступным составляющие черники, красной смородины (красной), свеклы и брюссельской капусты. Это не значит, что их не надо есть. Их следует есть отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1. 
  • Тиамин разрушается при длительной термической обработке. 
  • Витамина В1 не хватает людям, перенесшим голодание, операции желудка или кишечника, лицам с анорексией, булимией или просто "заеданием стресса", больным язвой, хронической диареей, гипертиреоидитом, панкреатитом, болезнями почек, приобретенный иммунодефицит, рак или сильное ожирение (индекс массы тела более 35).

Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины

Супрун рассказала о важности витамина В1

Кроме того, Уляна Супрун рассказала, как восполнить запасы витамина В1 в организме и дала советы о том, какие продукты стоит включить в рацион.

  • Любите рис - выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.
  • Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.
  • Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.
  • Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.
  • К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.
  • Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.
  • Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезнями позже.
  • Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива. 
  • Помните о сбалансированном рационе. Только он обеспечит вас и достаточным количеством витамина В и создаст хорошие условия для его синтеза микробиоты кишечника.
  • Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).
  • Людям, имеющим нарушения всасывания в кишечнике, или которые перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендованы инъекции тиамина. Остальные люди могут пить витамин В1 в таблетированной форме.
  • Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, "которые ничего не хотят есть" или подростки, "считают себя толстыми и не хотят есть", нуждаются в дополнительном потреблении витамина В1.
  • Высокие дозы тиамина эффективны в преодолении симптомов делирия, фибромиалгии, а также кластерных (повторяющихся) головных болей и атрофии сердечной мышцы. 
  • Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку или выходят из нее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун развенчала мифы о таблетках и уколах.

А также рассказывали о том, что Супрун развеяла мифы об артериальном давлении.

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