Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины

Супрун рассказала о витаминах (Коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, кому нужно пить дополнительно витамины в таблетках

Уляна Супрун рассказала о важности витамина В1 и рассказала, кому его необходимо употреблять дополнительно и в каких продуктах его больше всего. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун отметила, что в состав витаминов группы В входит не одно вещество и о важности витамина В1 почему-то мало упоминают.

"Витамины группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (В12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно необходима реакция не происходит", - рассказала она и добавила, что все они между собой взаимодействуют. Супрун перечислила все положительные качества витамина В1 для человеческого организма:

Витамин В1 или тиамин - почему-то не "раскрученный" в нашей стране витамин, хотя это важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 - это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина.

Строгий недостаток витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике-Косаково, но такая клиническая картина - редкость. Случаи сильного недостатка витамина В1 описаны среди беженцев в Восточной Азии, которые вынужденно ели исключительно рис.

Значительно чаще встречается субклиническая картина нехватки витамина В1. Ее довольно трудно распознать. Это может быть увеличение сердца и тахикардия, или фибромиалгия (хроническая боль и повышенная чувствительность кожи, нарушения сна и бессилия), или хроническая усталость и "туман в голове", постепенная потеря мышечной веса или отсутствие аппетита.

Витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. В частности, он содержится в пиве.

Избыток витамина В1, как правило, выводится почками, но какая-то часть может храниться в мышцах. Наших запасов тиамина может хватить максимум на четыре недели.

Также Уляна Супрун рассказала, кому необходимо дополнительно употреблять витамин В1.

Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине.

Наибольшая потребность в этом витамине - у женщин, кормящих грудью - 1,2-16 мг. У молодой матери может и не быть симптомов нехватки витамина В1, а у новорожденного будут проявления бери-бери: тошнота, плохое психомоторное развитие, ацидоз крови.

Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

Алкоголь, алкоголизм, алкогольный делирий (delirium tremens, известный как белая горячка) или просто хроническое потребление алкоголя приводят к нехватке витамина В1.

Белый хлеб, шлифованный рис, сладости ухудшают усвоение витамина В1. Кроме этого, богатый простыми углеводами и жирами рацион ухудшает синтез тиамина кишечной микрофлорой. Если едите сладости - не надейтесь, что микробиота компенсирует бедный рацион.

Тиаминаза ряда продуктов разрушают тиамин. Она есть в моллюсках и сырой или ферментированной рыбы.

Танины чая и хлорогенновые кислоты и полифенолы кофе делают тиамин малорастворимым.

Тиамин делают недоступным составляющие черники, красной смородины (красной), свеклы и брюссельской капусты. Это не значит, что их не надо есть. Их следует есть отдельно от отрубного хлеба, авокадо или зеленого горошка, например, где имеется витамин В1.

Тиамин разрушается при длительной термической обработке.

Витамина В1 не хватает людям, перенесшим голодание, операции желудка или кишечника, лицам с анорексией, булимией или просто "заеданием стресса", больным язвой, хронической диареей, гипертиреоидитом, панкреатитом, болезнями почек, приобретенный иммунодефицит, рак или сильное ожирение (индекс массы тела более 35).

Супрун рассказала о важности витамина В1

Кроме того, Уляна Супрун рассказала, как восполнить запасы витамина В1 в организме и дала советы о том, какие продукты стоит включить в рацион.

Любите рис - выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.

Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.

Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.

Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.

К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.

Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.

Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов, чем повышает риск заболеть сердечно-сосудистые болезнями позже.

Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива.

Помните о сбалансированном рационе. Только он обеспечит вас и достаточным количеством витамина В и создаст хорошие условия для его синтеза микробиоты кишечника.

Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).

Людям, имеющим нарушения всасывания в кишечнике, или которые перенесли операции желудочно-кишечного тракта, рекомендованы инъекции тиамина. Остальные люди могут пить витамин В1 в таблетированной форме.

Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, "которые ничего не хотят есть" или подростки, "считают себя толстыми и не хотят есть", нуждаются в дополнительном потреблении витамина В1.

Высокие дозы тиамина эффективны в преодолении симптомов делирия, фибромиалгии, а также кластерных (повторяющихся) головных болей и атрофии сердечной мышцы.

Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку или выходят из нее.

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