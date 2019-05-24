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Неміцне пиво і рис: Супрун розповіла, в якій їжі ховаються вітаміни

STYLERЖиття    24.05.2019 - 13:56
Неміцне пиво і рис: Супрун розповіла, в якій їжі ховаються вітаміни
Супрун розповіла про вітаміни (Колаж РБК-Україна)

Супрун пояснила, кому потрібно пити додатково вітаміни в таблетках

Уляна Супрун розповіла про важливість вітаміну В1 і розповіла, кому його необхідно додатково вживати і в яких продуктах його найбільше. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Уляна Супрун зазначила, що до складу вітамінів групи входить не одна речовина і про важливість вітаміну В1 чомусь мало згадують.

"Вітаміни групи В: тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), піридоксин (В6), фолієва кислота (В9), ціанокобаламін (В12). Вони виступають коферментами ряду метаболічних процесів, тобто без них певна життєво необхідна реакція не відбувається", - розповіла вона і додала, що всі вони між собою взаємодіють. Супрун перерахувала всі позитивні якості вітаміну В1 для людського організму:

  • Вітамін В1, або тіамін - чомусь не "розкручений" у нашій країні вітамін, хоча це важливий кофактор ферментів обміну глюкози і жирів. Він запобігає шкідливому впливу глюкози та інсуліну на стан судин.
  • Вітамін В1 необхідний для адекватної роботи центральної і периферичної нервової систем - нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і нестача вітаміну В1 може привести до їх загибелі. Як наслідок, порушується короткочасна пам'ять і координація рухів. Вітамін В1 - це кофактор синтезу нейромедіатора ацетилхоліну.
  • Суворий недолік вітаміну В1 проявляється як хвороба бері-бері (слабкість, тремтіння, втрата апетиту, ризик раптової смерті і паралічу) або енцефалопатія Верніке-Косаково, але така клінічна картина - рідкість. Випадки сильної нестачі вітаміну В1 описані серед біженців в Східній Азії, які вимушено їли виключно рис.
  • Значно частіше зустрічається субклінічна картина нестачі вітаміну В1. Її досить важко розпізнати. Це може бути збільшення серця і тахікардія, або фіброміалгія (хронічна біль і підвищена чутливість шкіри, порушення сну і безсилля), або хронічна втома і "туман в голові", поступова втрата м'язової ваги або відсутність апетиту.
  • Вітамін В1 міститься в багатьох продуктах. Найбільше його є у висівках (запарених), в зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці і дріжджах. Зокрема, він міститься в пиві.
  • Надлишок вітаміну В1, як правило, виводиться нирками, але якась частина може зберігатися в м'язах. Наших запасів тіаміну може вистачити максимум на чотири тижні.

Також Уляна Супрун розповіла, кому необхідно додатково вживати вітамін В1.

  • Люди, які багато тренуються, мають велику потребу у тіаміні.
  • Найбільша потреба в цьому вітаміні - у жінок, що годують груддю - 1,2-16 мг. У молодої матері може і не бути симптомів нестачі вітаміну В1, а у новонародженого будуть прояви бері-бері: нудота, поганий психомоторний розвиток, ацидоз крові.
  • Іншим людям достатньо 1 мг на добу.
  • Алкоголь, алкоголізм, алкогольний делірій (delirium tremens, відомий як біла гарячка) чи просто хронічне споживання алкоголю призводять до нестачі вітаміну В1.
  • Білий хліб, шліфований рис, солодощі погіршують засвоєння вітаміну В1. Крім цього, багатий простими вуглеводами і жирами раціон погіршує синтез тіаміну кишковою мікрофлорою. Якщо їсте солодощі - не сподівайтеся, що мікробіота компенсує бідний раціон.
  • Тіаміназа ряду продуктів руйнують тіамін. Вона є в молюсках і сирій або ферментованій рибі.
  • Танини чаю і хлорогенові кислоти і поліфеноли кави роблять тіамін малорозчинним.
  • Тіамін роблять недоступним складові чорниці, червоної смородини (червоної), буряка і брюссельської капусти. Це не означає, що їх не треба їсти. Їх слід їсти окремо від висівкового хліба, авокадо або зеленого горошку, наприклад, де є вітамін В1.
  • Тіамін руйнується при тривалій термічній обробці.
  • Вітаміну В1 не вистачає людям, що перенесли голодування, операції на шлунку чи кишечника, особам з анорексією, булімією або просто "заїдання стресу", хворим на виразку, хронічною діареєю, гипертиреоидитом, панкреатитом, хворобами нирок, набутий імунодефіцит, рак або сильне ожиріння (індекс маси тіла понад 35).

Неміцне пиво і рис: Супрун розповіла, в якій їжі ховаються вітаміниСупрун розповіла про важливість вітаміну В1

Крім того, Уляна Супрун розповіла, як поповнити запаси вітаміну В1 в організмі і дала поради про те, які продукти варто включити в раціон.

  • Любите рис - вибирайте оброблений паром рис. Це традиційна технологія очищення рису від лусочок, при якій тіамін краще зберігається.
  • Готуйте овочі на пару або робіть з них суп. Так ви все одно збережете виварені вітаміни.
  • Уникайте споживання сирої риби, наприклад, суші. Це знизить ризик нестачі тіаміну та харчового отруєння.
  • Запивайте їжу насамперед водою. Чай і кава корисні, але варто їх пити трохи пізніше прийому їжі.
  • До кожної страви додайте свіжі овочі та фрукти. Вітамін С покращує засвоєння тіаміну.
  • Руйнування тіаміну ферментами заважають алліцин цибулі і часнику.
  • Не їжте багато солодощів або білого хліба, навіть якщо вони поки не шкодять фігурі і зубах. Це руйнує засвоєння тіаміну, і псує стан судин, що підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби пізніше.
  • Не зловживайте алкоголем, а якщо п'єте, вибирайте не більше 350 мл неміцного (до 5%) пива.
  • Пам'ятайте про збалансований раціон. Тільки він забезпечить вас і достатньою кількістю вітаміну В і створить хороші умови для його синтезу мікробіоти кишечника.
  • Тіамін рекомендується вживати окремо від вітамінів В6 (піридоксин) і В12 (ціанкобаламін).
  • Людям, що мають порушення всмоктування в кишечнику, або які перенесли операції шлунково-кишкового тракту, рекомендовані ін'єкції тіаміну. Інші люди можуть пити вітамін В1 у таблетованій формі.
  • Вагітні, жінки-годувальниці, спортсмени, люди, що мають вищеперелічені стани, навіть діти, "які нічого не хочуть їсти" або підлітки, які "вважають себе товстими і не хочуть їсти", потребують додаткового споживання вітаміну В1.
  • Високі дози тіаміну ефективні в подоланні симптомів делірію, фибромиалгии, а також кластерних (повторюваних) головних болів і атрофії серцевого м'яза.
  • Введення вітаміну В1 потрібно людям, які тримають голодування або виходять з нього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про таблетки і уколи.

А також розповідали про те, що Супрун розвіяла міфи про артеріальний тиск.

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