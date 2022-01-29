В некоторых городах Украины с 1 февраля отопление может подорожать до 40 гривен за кубометр

В Украине с 1 февраля может подорожать отопление для бытовых потребителей в ряде городов, и стоимость природного газа для теплоснабжения жилых домов составит 40 гривен за 1 кубометр.

Об этом говорится в сообщении на сайте профильной ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

В чем причина

Отмечается, что из-за допущенных просчетов ГК "Нафтогаз Трейдинг" в прогнозировании объемов "голубого топлива" по фиксированной цене для производства тепла для населения и бюджетных учреждений "ситуация вокруг теплоснабжения потребителей в регионах Украины становится критической".

Так, уже 10 предприятий теплоснабжения сообщили в ассоциацию о нехватке газа по фиксированным ценам в своих городах. В октябре и декабре им не хватило почти 40 миллионов кубометров газа по таким ценам, что были гарантированны государством.

При этом, как указывается, ГК "Нафтогаз Трейдинг" категорически отказывается корректировать эти объемы, выставляя за превышение лимитов газа счета по рыночной цене вопреки достигнутым договоренностям с Кабмином перед началом отопительного сезона 2021/2022.

В каких городах может взлететь цена на отопление

В Ассоциации сообщили, что теплоснабжающие предприятия в Виннице, Желтых Водах, Миргороде, Херсоне, Теплодаре, Нововолынске, Каменец-Подольском, Шепетовке и Староконстантинове в январе не смогут рассчитаться за потребленный природный газ для обеспечения теплоснабжения своих городов.

"По условиям жестких договоров, предложенных ГК "Нафтогаз Трейдинг" теплопоставщикам, это означает изменение условий предоставления газа и возможное применение с 1 февраля страхового механизма - поставщика "последней надежды" (ППН), по которому газ может предоставляться только 2 месяца, не по фиксированной социальной ценой 7,42 тыс. грн/1 тыс. куб. м, а рыночной. В январе она составляет около 40 тыс. грн/1 тыс. куб", - говорится в публикации.

Кроме того, КП "Харьковские тепловые сети" вместе с КП "Лисичансктеплосеть" уже с 1 января были исключены из реестра предприятий, поставки газа которым осуществляет ГК "Нафтогаз Трейдинг" и переведены в реестр ППН (той же ГК "Нефтегаз Трейдинг").

Чем грозит ситуация

Также обращается внимание на "крайне сложную" ситуацию с оплатой потребленного газа теплопоставщиками, а ГК "Нафтогаз Трейдинг" не корректирует ошибочно определенные объемы газа для нужд теплоснабжения населения.

По словам президента МА "Укртеплокоммунэнерго" Арсентия Блащука, хотя не все предприятия в полном объеме получают компенсации по разнице в тарифах, цены на тепло "остаются "политическими", то есть экономически необоснованными", газопоставщик некорректно прогнозирует лимиты газа на отопительный сезон и требует оплаты за это "сверхнормовое" потребление газа рыночную цену, побуждая предприятия ТКЭ к переходу на ПОН и штрафным санкциям.

"Это означает банкротство и лишение ТКЭ каких-либо перспектив развития, модернизации, повышения энергоэффективности тепловой инфраструктуры, что в начале приведет к разрушению системы централизованного теплоснабжения в отдельных городах Украины, а в конечном итоге в государстве в целом", - заявляет он.