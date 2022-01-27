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До 60 гривен за кубометр: поставщики газа сохранили высокие тарифы на февраль

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Украина, Четверг 27 января 2022 15:00
До 60 гривен за кубометр: поставщики газа сохранили высокие тарифы на февраль Фото: цены на газ остаются высокими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в феврале 2022 года. Большинство поставщиков по-прежнему не предлагают месячных планов, оставив только годовое предложение, которое действует конца отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные тарифы

Месячные цены, которые компании предлагают на февраль, достигают 60 гривен за кубометр. В частности, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в январе также 49.00 гривен за кубометр).

Кроме того, компания "Светлогаз" установила на февраль тариф на уровне 37,99 гривен (в январе - 38,10 гривен за кубометр).

На рынке есть и более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на февраль на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Годовые цены на газ

Годовые тарифные планы остаются значительно выгоднее. Базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 8 гривен за кубометр. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

Кроме того, государственная компания НАК "Нафтогаз Украины" создала балансирующую группу и в ее рамках предлагает поставщикам на оптовом рынке для потребностей населения газ по 7,42 гривен/кубометр. Такая цена была сформирована еще весной 2021 года.

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