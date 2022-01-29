У деяких містах України з 1 лютого опалення може подорожчати до 40 гривень за кубометр

В Україні з 1 лютого може подорожчати опалення для побутових споживачів у ряді міст, і вартість природного газу для теплопостачання житлових будинків складе 40 гривень за 1 кубометр.

Про це йдеться в повідомленні на сайті профільної асоціації "Укртеплокомуненерго".

У чому причина

Зазначається, що через допущені прорахунки ДК "Нафтогаз Трейдинг" у прогнозуванні обсягів "блакитного палива" за фіксованою ціною для виробництва тепла для населення та бюджетних установ "ситуація навколо теплопостачання споживачів у регіонах України стає критичною".

Так, вже 10 підприємств теплопостачання повідомили в асоціацію про брак газу по фіксованих цінах у своїх містах. У жовтні та грудні їм не вистачило майже 40 мільйонів кубометрів газу за такими цінами, що були гарантовані державою.

При цьому, як вказується, ДК "Нафтогаз Трейдинг" категорично відмовляється коригувати ці обсяги, виставляючи за перевищення лімітів газу рахунки за ринковою ціною всупереч досягнутим домовленостям з Кабміном перед початком опалювального сезону 2021/2022.

У яких містах може злетіти ціна на опалення

В Асоціації повідомили, що теплопостачальні підприємства у Вінниці, Жовтих Водах, Миргороді, Херсоні, Теплодарі, Нововолинську, Кам'янець-Подільському, Шепетівці та Старокостянтинові в січні не зможуть розрахуватися за спожитий природний газ для забезпечення теплопостачання своїх міст.

"За умовами жорстких договорів, запропонованих ГК "Нафтогаз Трейдинг" теплопостачальникам, це означає зміну умов надання газу та можливе застосування з 1 лютого страхового механізму - постачальника “останньої надії” (ПОН), за яким газ може надаватися лише 2 місяці, не за фіксованою "соціальною" ціною 7,42 тис. грн/1 тис. куб. м, а ринковою. У січні вона становить близько 40 тис. грн/1 тис. куб.м., - йдеться в публікації.

Крім того, КП "Харківські теплові мережі" разом з КП "Лисичанськтепломережа" вже з 1 січня були виключені з реєстру підприємств, постачання газу яким здійснює ДК "Нафтогаз Трейдинг" і переведені до реєстру ПОН (тієї ж ДК "Нафтогаз Трейдинг").

Чим загрожує ситуація

Також звертається увага на "вкрай складну" ситуацію з оплатою спожитого газу теплопостачальниками, а ДК "Нафтогаз Трейдинг" не коригує помилково визначені обсяги газу для потреб теплопостачання населення.

За словами президента МА "Укртеплокомуненерго" Арсентія Блащука, хоча не всі підприємства в повному обсязі отримують компенсації з різниці в тарифах, ціни на тепло "залишаються "політичними", тобто економічно необґрунтованими", газопостачальник некоректно прогнозує ліміти газу на опалювальний сезон і вимагає оплати за це "наднормове" споживання газу ринкову ціну, спонукаючи підприємства ТКЕ до переходу на ПОН і штрафних санкцій.

"Це означає банкрутство та позбавлення ТКЕ будь-яких перспектив розвитку, модернізації, підвищення енергоефективності теплової інфраструктури, що на початку призведе до руйнування системи централізованого теплопостачання в окремих містах України, а в кінцевому результаті у державі в цілому", - заявляє він.