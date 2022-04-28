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Некоторые украинцы получат по 1000 долларов во время войны: кому повезет

Фото: Как бизнесменам получить помощь (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые владельцы бизнеса в Украине получат финансовую помощь в размере 1000 долларов.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project.

В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.

Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и "Дия".

Проект называется "Made in UA Support Project", а участие в нем могут принять малые украинские крафтовые производители.

Условие участия в том, что компании должны быть в Украине и продолжать свою деятельность. Сотни из них предоставят по 1000 долларов в поддержку.

Кто может принять участие в проекте

  • Крафтовые производители физических товаров – декор для дома, одежда, мебель, игрушки и т.д
  • Украинские юридические лица: ФЛП 2, 3 группы или ООО
  • Предприятия, производство которых находится и останется в Украине.

Как будет происходить отбор

  • Подача заявок - с 27 апреля по 10 мая.
  • В течение 2 недель, до 24 мая, инициаторы проекта внутренним голосованием изберут 100 компаний, которые получат помощь.
  • Выбранные компании получат инструкцию по получению финансовой помощи.

Для оформления и отправки вам нужно перейти по ссылке. И уже 24 мая победителей объявят на официальном сайте проекта.

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