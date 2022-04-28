Некоторые украинцы получат по 1000 долларов во время войны: кому повезет

Некоторые владельцы бизнеса в Украине получат финансовую помощь в размере 1000 долларов.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", АО "Укрпочта" и ОО TECHBUREAU запускают инициативу Made in UA Support Project.
В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и "Дия".
Проект называется "Made in UA Support Project", а участие в нем могут принять малые украинские крафтовые производители.
Условие участия в том, что компании должны быть в Украине и продолжать свою деятельность. Сотни из них предоставят по 1000 долларов в поддержку.
Для оформления и отправки вам нужно перейти по ссылке. И уже 24 мая победителей объявят на официальном сайте проекта.
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