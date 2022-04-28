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Деякі українці отримають по 1000 доларів під час війни: кому пощастить

Фото: як бізнесменам отримати допомогу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Деякі власники бізнесу в Україні отримають фінансову допомогу в розмірі 1000 доларів.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Програма USAID "конкурентоспроможна економіка України", АТ" Укрпошта " та ГО TECHBUREAU запускають ініціативу Made in UA Support Project.

В рамках проекту 100 українських крафтових виробників, готових залишатися в країні і шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів.

Ініціатива проходить за підтримки Національного проекту з розвитку підприємництва та "Дія".

Проект називається "Made in UA Support Project", а участь у ньому можуть взяти малі українські крафтові виробники.

Умова участі в тому, що компанії повинні бути в Україні й продовжувати свою діяльність. Сотні з них нададуть по 1000 доларів на підтримку.

Хто може взяти участь у проекті

  • Крафтові виробники фізичних товарів - декор для дому, одяг, меблі, іграшки і т. д
  • Українські юридичні особи: ФОП 2, 3 групи або ТОВ
  • Підприємства, виробництво яких знаходиться і залишиться в Україні.

Як відбуватиметься відбір

  • Подача заявок - з 27 квітня по 10 травня.
  • Протягом 2 тижнів, до 24 травня, ініціатори проекту внутрішнім голосуванням оберуть 100 компаній, які отримають допомогу.
  • Вибрані компанії отримають інструкцію з отримання фінансової допомоги.

Для оформлення і відправки вам потрібно перейти за посиланням. І вже 24 травня переможців оголосять на офіційному сайті проекту.

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