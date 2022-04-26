Кредитные каникулы во время военного положения: что нужно знать украинцам

Военная агрессия и полномасштабное вторжение России в Украину привели к тому, что многие граждане потеряли работу и возможность зарабатывать на жизнь. У многих украинцев есть проблемы с погашением кредитов, а также с выплатой процентов.

Что нужно знать о кредитных каникулах гражданам Украины – читайте ниже.

Верховная Рада Украины приняла закон №2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". В этом законе внесены изменения в правила работы банков и небанковских финансовых учреждений, которые предоставляют услуги по кредитованию.

Что изменилось:

На время действия военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены заемщик не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту (кредиты на покупки, лечение, обучение).

Если будет просрочка, то заемщик освобождается от обязанности уплаты штрафа или пени, а также других платежей, которые предусмотрены договором о потребительском кредите за просрочку исполнения обязательств.

Если заемщик не выполнил обязательства по договору о потребительском кредите, банк не должен увеличивать процентную ставку за пользование кредитом.

Неустойка (штраф, пеня) и другие платежи по договору, которые были начислены с 24 февраля за просрочку по договорам, подлежат списанию.

Новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Банки имеют право их насчитывать.

Кредитные каникулы – это всего лишь отсрочка выплаты долга, а не его аннулирование. И является правом кредитора, а не обязательством.

То есть, если вы остались без заработка и вынуждены были уехать в другую область и сейчас не можете выплачивать кредиты, то во время военного положения и 30 дней после отмены – вы освобождаетесь от ответственности за просрочки.

Если же вы работаете, и у вас есть возможность оплачивать по обязательствам – то рекомендуется это делать.

Кроме того, в каждом банки установили свои правила на период действия военного положения. Некоторые смогли снизить процентную ставку по кредитам, некоторые оставили ее без изменений. О том, чтобы заморозить кредит на некоторое время – можно договариваться непосредственно с тем банком, где вы у вас кредитный счет.

ПриватБанк

На период "Кредитных каникул" аннулируется необходимость вносить ежемесячный платеж.

В марте была установлена процентная ставка по кредиту в размере 0,0001% на месяц.

В апреле и мае ставки по кредитам будут в размере 1,7% на остаток задолженности.

Монобанк

Льготный период по картам – 62 дня. С 1 апреля и до окончания военного положения базовая процентная ставка – 1,6% в месяц. Штрафы за просрочку не будет.

Пумб

Кредитные каникулы установлены с 3 марта с возможным продлением срока действия кредитного договора для кредитов наличными, кредитов на покупку товаров и оплата частями.

Погашение платежей по телу кредита откладывается и оплачивается в течении периода, на который будет продлен срок действия кредитного договора. Срок кредитных каникул – 3 месяца. Обязательные платежи будут состоять только из процентов и ежемесячной комиссии по кредиту.

Райффайзен Банк

Кредитные каникулы введены на основании детального анализа каждого клиента. Всем клиентам придут соответствующие сообщения. Пеня по кредитам не насчитывается.

Военнослужащие могут получить снижение процентной ставки – для этого нужно обратиться в банк лично или написать в чат поддержки.

Проценты продолжают начисляться, процентная ставка не меняется. Новый платеж будет выставлен по окончании кредитных каникул.

Альфа Банк

В этом банке действует акция на погашение кредита. Нужно оплатить 80% задолженности по действующему кредиту и 20% банк простит.

Ощадбанк

С 1 марта по 31 мая остановлено начисление процентов за использование ипотечных кредитов, автокредиты, энергокредиты, теплые кредиты, кеш0креиты и кредитными картами. Штрафы и санкции начисляться не будут.

Почти по всем кредитным линиям на этот период будет установлена процентная ставка в размере 0,001% годовых. Проценты насчитываться не будут.