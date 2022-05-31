Некоторые украинские пенсионеры в июне получат доплаты: кто может рассчитывать

В Украине в июне работающие пенсионеры вместе с повышенной пенсией получат доплату к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.
Об этом сообщили в Правительственном портале.
В частности, размер увеличения определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется выплата.
Перерасчет будет осуществлен для тех работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад. То есть, до 1 апреля 2020 года.
"Для работающих пенсионеров, пенсии которых выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с 1 июля", - говорится в сообщении.
Отметим, что украинцы могут досрочно выйти на пенсию, если будет соблюдено несколько важных условий.
Главные условия для выхода на досрочную пенсию:
Также досрочно могут выйти лица, которых уволили по инициативе работодателя из-за несоответствия состояния здоровья работника занимаемой должности. В таком случае необязательно регистрироваться в государственной службе занятости.
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