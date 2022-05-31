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Некоторые украинские пенсионеры в июне получат доплаты: кто может рассчитывать

Какие пенсионеры в июне получат доплаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в июне работающие пенсионеры вместе с повышенной пенсией получат доплату к ранее выплаченным пенсиям за апрель и май.

Об этом сообщили в Правительственном портале.

Когда поступят выплаты

В частности, размер увеличения определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой исчисляется выплата.

Перерасчет будет осуществлен для тех работающих пенсионеров, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад. То есть, до 1 апреля 2020 года.

"Для работающих пенсионеров, пенсии которых выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с 1 июля", - говорится в сообщении.

Как выйти на пенсию досрочно

Отметим, что украинцы могут досрочно выйти на пенсию, если будет соблюдено несколько важных условий.

Главные условия для выхода на досрочную пенсию:

  • На день увольнения с работы человеку должно оставаться не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;
  • Должен быть страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере. Для мужчин - 35 лет, женщин - 30 лет;
  • Увольнение должно происходить по инициативе работодателя на основании изменений условий труда;
  • Это предусмотрено только для лиц, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением штата работников;
  • Человек должен зарегистрироваться в государственной службе занятости и должна отсутствовать подходящая для него работа.

Также досрочно могут выйти лица, которых уволили по инициативе работодателя из-за несоответствия состояния здоровья работника занимаемой должности. В таком случае необязательно регистрироваться в государственной службе занятости.

Ранее мы сообщали, что украинцы во время войны могут забирать трудовые книжки с работы домой.

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