Деякі українські пенсіонери у червні отримають доплати: хто може розраховувати

В Україні у червні працюючі пенсіонери разом із підвищеною пенсією отримають доплату до раніше виплачених пенсій за квітень та травень.
Про це повідомили в Урядовому порталі.
Зокрема, розмір збільшення визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу та заробітної плати (доходу), з якої обчислюється виплата.
Перерахунок буде здійснено для тих працюючих пенсіонерів, яким пенсію було призначено або вже перераховано два роки тому. Тобто, до 1 квітня 2020 року.
"Для працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються у мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що українці можуть достроково вийти на пенсію, якщо буде дотримано декілька важливих умов.
Головні умови для виходу на дострокову пенсію:
Також достроково можуть вийти особи, яких звільнили за ініціативи роботодавця через невідповідність стану здоров'я працівника займаній посаді. У такому випадку не обов'язково реєструватися в державній службі зайнятості.
Раніше ми повідомляли, що українці під час війни можуть забирати трудові книжки з роботи додому.
Також ми писали, якою має бути пенсія з втрати годувальника та куди зникли надбавка дітям війни.