Неінформативні аналізи: на які тести не варто витрачати гроші

Аналіз крові на різноманітні гельмінти

Найчастіше призначають аналіз крові на IgG, який може показати, що ваша дитина колись контактувала з тим чи іншим гельмінтом (а хто ж не порпався в землі/піску?). Але ніяк не каже нам, чи дитина хворіє зараз чи ні. Якщо є потреба - глисти шукають виключно в калі!

Аналіз крові на загальний імуноглобулін Е

Він потрібен, щоб підтвердити чи спростувати наявність алергії. Гроші на вітер.

Загальний IgE є сенс здавати тільки якщо підозрюємо імунодефіцит. Бо підвищений його рівень не дорівнює алергія, як і нормальний рівень не виключає наявність алергії.

Кал на дисбактеріоз

Цей аналіз - взагалі ні про що. В жодних міжнародних рекомендаціях такого аналізу немає. Як і не існує діагнозу "дисбактеріоз". Якщо там знаходять якісь зміни - це зовсім не підстава лікувати дитину.

Аналіз крові на IgG до харчових алергенів

Непотрібне тестування. Діагностика алергії - це або пріки, або визначення специфічних імуноглобулінів Е до підозрюваних алергенів.

Аналіз волосся на мікроелементи

Ціна питання - близько 10к. Дефіцит треба шукати по аналізах крові, доцільність визначення всіх існуючих мікроелементів дуже переоцінена.

Зішкріб на кліща демодекс

У більшості випадків не показовий. Бо цей кліщ і в нормі живе в шкірі кожної другої людини. Якщо немає проявів демодекозу - таку знахідку лікувати не треба.

Визначення інфікування Хелікобактером пілорі по аналізу крові на IgG

Аналіз - не інформативно. Має бути або біопсія шлунку і визначення наявності цього збудника (уреазний тест) або шукаємо антиген H.pylori в калі, або дихальний тест.

Аналіз крові в перший день гарячки

Зміни в крові (ознаки вірусної чи бактеріальної інфекції) можемо побачити мінімум з 3 доби гарячки, а то і на 4-5 добу.