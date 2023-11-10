Коли українці можуть зробити аналізи абсолютно безкоштовно: названо важливу умову
В Україні деякі аналізи можна зробити абсолютно безкоштовно. Зробити це можна тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Як зробити аналізи безкоштовно
У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету "Аналізи". Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.
У центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакету "Первинна медична допомога". До списку входить:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
- загальний аналіз сечі
- рівень глюкози у крові
- загальний рівень холестерину
- швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19
Також більшість аналізів покриває пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Це і загальноклінічні, і біохімічні, і бактеріологічні, і гормональні, й імунологічні, і цитологічні дослідження.
Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено.
Чи може лікар виписати направлення на аналізи за бажання пацієнта
Якщо пацієнт лікується у стаціонарі, направлення на аналізи не видаються. Вони входять у безоплатний пакет послуг у стаціонарі. За інших умов - необхідне направлення.
Іноді пацієнти переконані, що лікар має виписати е-направлення на всі аналізи, які хоче зробити пацієнт. Але це - неправда.
Електронне направлення виписує лікуючий лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, і тільки якщо це потрібно для встановлення діагнозу або призначення лікування. Пацієнт не може вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.
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