Коли українці можуть зробити аналізи абсолютно безкоштовно: названо важливу умову

В Україні деякі аналізи можна зробити абсолютно безкоштовно. Зробити це можна тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Як зробити аналізи безкоштовно

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету "Аналізи". Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.

У центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакету "Первинна медична допомога". До списку входить:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

загальний аналіз сечі

рівень глюкози у крові

загальний рівень холестерину

швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19

Також більшість аналізів покриває пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Це і загальноклінічні, і біохімічні, і бактеріологічні, і гормональні, й імунологічні, і цитологічні дослідження.

Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено.

Чи може лікар виписати направлення на аналізи за бажання пацієнта

Якщо пацієнт лікується у стаціонарі, направлення на аналізи не видаються. Вони входять у безоплатний пакет послуг у стаціонарі. За інших умов - необхідне направлення.

Іноді пацієнти переконані, що лікар має виписати е-направлення на всі аналізи, які хоче зробити пацієнт. Але це - неправда.

Електронне направлення виписує лікуючий лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, і тільки якщо це потрібно для встановлення діагнозу або призначення лікування. Пацієнт не може вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.