Медики розповіли, які аналізи потрібно здавати чоловікам, щоб уникнути серйозних хвороб

Про своє здоров'я найчастіше дбають жінки, а чоловіки чомусь не так йому приділяють увагу. Але це зовсім не означає, що чоловіки менше хворіють. Звертатися до лікаря лише тоді, коли вже болить не варто, оскільки хвороба на таких стадіях може перебувати в загостреному стані .

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Як чоловікам піклуватись про своє здоров'я

Перш за все - зверніться до сімейного лікаря. За Програмою медичних гарантій на первинці можна безоплатно зробити аналізи крові, зокрема, на простат-специфічний антиген (ПСА), виміряти рівень холестеролу, зробити тест на ВІЛ та вірусні гепатити, вакцинуватися від дифтерії, правця та COVID-19.

Також консультація уролога за е-направленням безоплатна в медзакладах, які мають договір із НСЗУ. Крім того, Програма медгарантій включає шість пріоритетних досліджень для ранньої діагностики онкології. Актуальними для чоловіків є:

колоноскопія - дослідження кишківника

гастроскопія - дослідження шлунка

бронхоскопія - дослідження бронхів

цистоскопія - дослідження уретри та сечового міхура

Лікар також може призначити УЗД простати, ректальне цифрове дослідження, але це все індивідуально.

У які міфи не потрібно вірити

Багато хто вважає, що на хвороби з незгортанням крові хворіють лише чоловіки. Тому рідні можуть залишити поза увагою тривалі кровотечі, які виникають у дівчат чи жінок.

Однак, хвороба Віллебранда зустрічається як у жінок, так і чоловіків.

Хвороба Віллебранда - це спадкове захворювання крові, для якого характерні спонтанні кровотечі, як при гемофілії. Тому важливо мамам дівчат та жінкам звертати увагу свого педіатра чи сімейного лікаря на спонтанні або тривалі кровотечі.

Щоб лікар запідозрив захворювання, потрібно знати сімейний анамнез та бачити результати таких аналізів як загальний клінічний аналіз крові та коагулограма - це набір показників крові, що вказує на процес згортання.

Зробити ці аналізи безоплатно можна, маючи електронне направлення.