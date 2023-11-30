Неинформативные анализы: на какие тесты не стоит тратить деньги

Анализ крови на различные гельминты

Чаще назначают анализ крови на IgG, который может показать, что ваш ребенок когда-то контактировал с тем или иным гельминтом (а кто же не копался в земле/песке?). Но никак не говорит нам, ребенок болеет сейчас или нет. Если есть потребность - глисты ищут исключительно в кале!

Анализ крови на общий иммуноглобулин Е

Он требуется, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие аллергии. Деньги на ветру.

Общий IgE имеет смысл сдавать только если подозреваем иммунодефицит. Так как повышенный его уровень не равен аллергии, как и нормальный уровень не исключает наличие аллергии.

Кал на дисбактериоз

Этот анализ - вообще ни о чем. Ни в каких международных рекомендациях такого анализа нет. Как и не существует диагноза "Дисбактериоз". Если там находят какие-то изменения - это совсем не повод лечить ребенка.

Анализ крови на IgG к пищевым аллергенам

Ненужное тестирование. Диагностика аллергии - это либо прики, либо определение специфических иммуноглобулинов Е к подозреваемым аллергенам.

Анализ волос на микроэлементы

Цена вопроса - около 10к. Дефицит следует искать по анализам крови, целесообразность определения всех существующих микроэлементов очень переоценена.

Соскреб на клеща демодекс

В большинстве случаев не показателен. Ибо этот клещ и в норме живет в коже каждого второго человека. Если нет проявлений демодекоза - такую находку лечить не надо.

Определение инфицирования Хеликобактером пилоры по анализу крови на IgG

Анализ - не информативно. Должна быть либо биопсия желудка и определение наличия этого возбудителя (уреазный тест) либо ищем антиген H.pylori в кале, либо дыхательный тест.

Анализ крови в первый день лихорадки

Изменения в крови (признаки вирусной или бактериальной инфекции) можем увидеть минимум с 3 суток лихорадки, а то и на 4-5 сутки.