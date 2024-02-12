У Харкові попрощалися із родиною Путятіних. На похороні ніхто не стримував сльози (фото, відео)

У понеділок, 12 лютого, у Харкові попрощалися з вбитою російськими "шахедами" сім'єю Путятіних .

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Харківська обласна прокуратура, сторінка Sashko Brynza у Facebook, сторінка "Меморіал: вбиті росією" у Facebook, "Суспільне", Media Port.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало інформацію про прощання та поховання чергових жертв російської агресії.

Як відбулось прощання

На прощання з сім'єю Путятіних - мамою Ольгою, татом Григорієм і трьома їхніми синами (7-річним Олексієм, майже 4-річним Михайлом і десятимісячним Павлом) - прийшли рідні, друзі, знайомі та колеги.

На цвинтарі у Харкові (фото: facebook.com/sashko.brynza)

Трагічна подія відбулась на 18-му кладовищі міста Харків.

Малого Павлика поховали разом із мамою (фото: facebook.com/victims.of.russia/Анна Черненко)

"Не розумію, чому так в житті трапляється... Вона виносила цю дитину, дитина народилася... Щоб за 10 місяців загинути? У мене немає слів, я не розумію чого так в житті складається", - поділилась Маргарита Артющенко, двоюрідна сестра загиблого Григорія Путятіна.

Під час прощання бабуся загиблих дітлахів звернулася до російських окупантів, тримаючи фото онуків, й зі сльозами на очах запитала: "Чим вони винні перед вами?".

"Я сама народилась в Росії. Не пробачу їм ніколи", - додала жінка.

Що відомо про загибель Путятіних

Ввечері 9 лютого російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові, внаслідок чого стався витік пального і спалахнула пожежа.

Тоді згоріло щонайменше 15 будинків, а семеро людей (серед яких - троє дітей), загинули. Ще низка осіб зазнали поранень.

Дещо згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок цинічної атаки держави-агресора загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури - 35-річна Путятіна Ольга Сергіївна, що працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року і на момент трагедії перебувала у декретній відпустці.

Крім того, вогонь вбив її чоловіка та трьох дітей.

"Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку", - наголосили у відомстві.

Війна забирає життя і дорослих, і дітей (фото: khar.gp.gov.ua)

11 лютого у Харкові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару "шахедів" по Немишлянському району Харкова.

Наслідки пожежі на нафтобазі рятувальники завершили усувати лише об 11:00 12 лютого (через майже 60 годин після початку роботи).