РФ під час атак по Україні почала частіше використовувати не лише ракети КНДР. Що відомо
Окупанти під час атак по Україні стали частіше використовувати не лише ракети Північної Кореї. До цього списку входять ракети Х-69, "Циркон", "Гром-Е1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Х-69
Інформація про застосування Х-69, як пише видання, з’явилась після ракетного удару РФ по Україні 7 лютого.
Наразі відомо, що Х-69 є подальшим розвитком Х-59 і призначена для застосування тактичною авіацією. Ракета вироблена із застосуванням технологій малої помітності, проте, від виявлення її силами української системи ППО це не врятувало. За даними російських джерел, дальність польоту Х-69 становить 290 км і вага її бойової частини 310 кг.
Як пише Defence Express, ймовірно, що розробка цієї ракети є результатом намагання росіян скоротити відставання від Заходу в авіаційних засобах ураження, створення аналога Storm Shadow/SCALP та JASSM. Більш того, ця ракета мала бути озброєнням, створеним спеціально для винищувача п'ятого покоління Су-57, проте, найбільш ймовірно, по Україні вона була застосована зі звичайного Су-34.
"Циркон"
Цю гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" окупанти застосували під час масованого обстрілу по Україні 7 лютого. Попередньо, ця система мала стати повноцінним гіперзвуковим комплексом з боєголовкою-глайдером, на відміну від Х-47 "Кинжал", який є аеробалістичною ракетою і більшістю українських і західних експертів не вважається за повноцінну гіперзвукову ракету.
"Крім того, багато експертів вважали, що "Циркон" не існує взагалі, а його розробка та випробування вимисел російської пропаганди", - зазначає видання.
"Гром Е-1"
Щодо цієї ракети, то її застосування наразі налічує лише поодиноку випадки.
"Проте за останній місяць це вже другий випадок її застосування - Херсонська область, Мирноград Донецької області", - йдеться в статті.
Маса бойової частини 315 кг, а дальність ураження при скиді з висоти 12 км становить 120 км. Концептуально "Гром-Е1" можна порівняти з французькими боєприпасами AASM Hammer і є більш дорогим і більш технологічним боєприпасом, ніж звичайні ФАБи.
Ракети Північної Кореї КN 23
РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Пізніше стало відомо, що окупанти, зокрема по Харкову, вдарили ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві із п'яти, що були спрямовані на місто.
Згідно з даними з відкритих джерел, KN-23 - твердопаливна тактична балістична ракета виробництва Північної Кореї. Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".
Подібно ракеті "Іскандер-М", вона має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.
За оцінками, з бойовою частиною в 500 кг ефективна дальність може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною ефективна дальність може сягати до 690 км.
Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.
Крім того, під час обстрілу Селидового Донецької області 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23. Під час атаки на місто одна жінка загинула, ще семеро людей, у тому числі дитина, було поранено.
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