У Міненерго повідомили про наслідки атаки російських дронів на Павлоград

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, знеструмились понад 53 тисячі побутових споживачів у Павлограді та прилеглих районах, а також промисловість - завод та сім шахт.

На момент атаки у шахтах під землею перебували понад 1000 працівників. Людей на поверхню не виводили - шахти та завод було заживлено за резервною схемою. Пізніше підстанцію заживлено від дизель-генератора, повідомили в прес-службі.

Пожежу ліквідовано, споживачів електроенергії частково заживили. Однак через ненадійність схеми підключення о 8-й ранку споживачі, яких було заживлено, знову знеструмлювалися, розповіли в Міненерго.

"Наразі у Павлограді та прилеглих територіях без напруги близько 30 тисяч абонентів. Тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Повітряний удар РФ по Україні

Нагадаємо, увечері 11 лютого цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів знеструмлена, і виникли перебої з водою.