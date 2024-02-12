В Харькове простились с семьей Путятиных. На похоронах никто не сдерживал слезы (фото, видео)

В понедельник, 12 февраля, в Харькове простились с убитой российскими "шахедами" семьей Путятиных .

При подготовке материала были использованы следующие источники: Харьковская областная прокуратура, страница Sashko Brynza в Facebook, страница "Меморіал: вбиті росією" в Facebook, "Суспільне", Media Port.

Как прошло прощание

На прощание с семьей Путятиных - мамой Ольгой, папой Григорием и тремя их сыновьями (7-летним Алексеем, почти 4-летним Михаилом и десятимесячным Павлом) - пришли родные, друзья, знакомые и коллеги.

На кладбище в Харькове (фото: facebook.com/sashko.brynza)

Трагическое событие произошло на 18-м кладбище города Харьков.

Маленького Павлика похоронили вместе с мамой (фото: facebook.com/victims.of.russia/Анна Черненко)

"Не понимаю, почему так в жизни случается... Она выносила этого ребенка, ребенок родился... Чтобы через 10 месяцев погибнуть? У меня нет слов, я не понимаю, почему так в жизни складывается", - поделилась Маргарита Артющенко, двоюродная сестра погибшего Григория Путятина.

Во время прощания бабушка погибших детей обратилась к русским оккупантам, держа фото внуков, и со слезами на глазах спросила: "Чем они виноваты перед вами?".

"Я сама родилась в России. Не прощу им никогда", - добавила женщина.

Что известно о гибели Путятиных

Вечером 9 февраля российские беспилотники попали по нефтебазе в Харькове, в результате чего произошла утечка горючего и вспыхнул пожар.

Тогда сгорело по меньшей мере 15 домов, семь человек (среди которых - трое детей), погибли. Еще ряд человек получили ранения.

Несколько позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате циничной атаки страны-агрессора погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры - 35-летняя Путятина Ольга Сергеевна, работавшая в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года и на момент трагедии находившаяся в декрете.

Кроме того, огонь убил ее мужа и троих детей.

"Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома", - отметили в ведомстве.

Война забирает жизни и взрослых, и детей (фото: khar.gp.gov.ua)

11 февраля в Харькове объявили День траура по погибшим в результате удара "шахедов" по Немышлянскому району Харькова.

Последствия пожара на нефтебазе спасатели закончили устранять только в 11:00 12 февраля (спустя почти 60 часов после начала работы).