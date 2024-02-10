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Дружина була прокурором. З'явилися подробиці про сім'ю, загиблу від удару по Харкову

Харків, Субота 10 лютого 2024 18:31
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Дружина була прокурором. З'явилися подробиці про сім'ю, загиблу від удару по Харкову Фото: у Харкові від російського удару загинула родина (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті нічного російського удару по Харкову дронами "Шахед" загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна. Вона разом з чоловіком та дітьми стала жертвою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Родина Путятіних опинилася заручником вогню, який спалахнув внаслідок російської атаки, всередині свого ж будинку.

"Загинула прокурор, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу - майже 4. Найменший - Павло, йому було лише 10 місяців. Ользі було 35 років", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Ольга Путятіна працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На момент трагедії вона перебувала у декретній відпустці.

Дружина була прокурором. З'явилися подробиці про сім'ю, загиблу від удару по Харкову

Удар дронами по Харкову

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний безпілотник типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

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