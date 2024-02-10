Дружина була прокурором. З'явилися подробиці про сім'ю, загиблу від удару по Харкову

В результаті нічного російського удару по Харкову дронами "Шахед" загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна. Вона разом з чоловіком та дітьми стала жертвою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Родина Путятіних опинилася заручником вогню, який спалахнув внаслідок російської атаки, всередині свого ж будинку.

"Загинула прокурор, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу - майже 4. Найменший - Павло, йому було лише 10 місяців. Ользі було 35 років", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Ольга Путятіна працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На момент трагедії вона перебувала у декретній відпустці.

Удар дронами по Харкову

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний безпілотник типу Shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

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