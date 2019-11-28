От нее плохо пахло: в Запорожье водитель вытолкал из автобуса бабушку (фото)

В Запорожье водитель выгнал из автобуса женщину (Коллаж РБК-Украина)

Водитель автобуса выгнал из автобуса женщину и прищемил ей руку

В Запорожье водитель муниципального автобуса вытолкал из салона пожилую женщину и закрывая дверь, прищемил ей руку. Об этом вопиющем инциденте сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье". Инцидент прозошел 26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе города.

В 14:20 водитель автобуса МАЗ-203 с бортовым номером 8780, который ехал в направлении остановки БК ЗАлК, грубо вытолкнул из салона пожилую женщину и прищемил ей дверью руку. По словам водителя, он это сделал потому, что женщина плохо пахла и выглядела неряшливо. Пассажиры с мнением водителя не согласны и не считают, что бабушка выглядела неопрятно. По их словам, она была с тяжелыми пакетами.

В Запорожье водитель выгнал бабушку из автобуса (Telegram/Это Запорожье)

Как мы ранее писали, в Сумах из маршруток выпали две пассажирки в течение нескольких дней. 69-летняя женщина в результате инцидента получила травму головы и умерла. Еще одна пенсионерка находится в больнице с переломом ноги. При этом водители утверждают, что пассажиры пострадали из-за собственной невнимательности.

Также мы сообщали, что в одной из маршруток Днепра произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутного такси буквально выволочил женщину из салона, держа за руки. При этом ему помогал еще один мужчина, вероятно пассажир.