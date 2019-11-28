ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От нее плохо пахло: в Запорожье водитель вытолкал из автобуса бабушку (фото)

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 09:49
От нее плохо пахло: в Запорожье водитель вытолкал из автобуса бабушку (фото)
В Запорожье водитель выгнал из автобуса женщину (Коллаж РБК-Украина)

Водитель автобуса выгнал из автобуса женщину и прищемил ей руку

В Запорожье водитель муниципального автобуса вытолкал из салона пожилую женщину и закрывая дверь, прищемил ей руку. Об этом вопиющем инциденте сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье". Инцидент прозошел 26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе города.

В 14:20 водитель автобуса МАЗ-203 с бортовым номером 8780, который ехал в направлении остановки БК ЗАлК, грубо вытолкнул из салона пожилую женщину и прищемил ей дверью руку. По словам водителя, он это сделал потому, что женщина плохо пахла и выглядела неряшливо. Пассажиры с мнением водителя не согласны и не считают, что бабушка выглядела неопрятно. По их словам, она была с тяжелыми пакетами.

От нее плохо пахло: в Запорожье водитель вытолкал из автобуса бабушку (фото)

В Запорожье водитель выгнал бабушку из автобуса (Telegram/Это Запорожье)

Как мы ранее писали, в Сумах из маршруток выпали две пассажирки в течение нескольких дней. 69-летняя женщина в результате инцидента получила травму головы и умерла. Еще одна пенсионерка находится в больнице с переломом ноги. При этом водители утверждают, что пассажиры пострадали из-за собственной невнимательности.

Также мы сообщали, что в одной из маршруток Днепра произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутного такси буквально выволочил женщину из салона, держа за руки. При этом ему помогал еще один мужчина, вероятно пассажир.

Мост в Запорожье начнут строить уже в следующем году, - Голик Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)
Новости Украины Запорожье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь