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В Днепре маршрутчик выволочил женщину из салона: видео инцидента

STYLERПроисшествия    28.10.2019 - 12:15
В Днепре маршрутчик выволочил женщину из салона: видео инцидента
В Днепре водитель маршрутки выволочил пассажирку (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре произошел скандал в маршрутке

В одной из маршруток Днепра произошел вопиющий инцидент. Водитель маршрутного такси буквально выволочил женщину из салона, держа за руки. При этом ему помогал еще один мужчина, вероятно пассажир.

В сеть Facebook попало видео, снятое очевидцами происшествия. Неравнодушные люди решили скинуться и заплатить за пассажирку семь гривен, чтобы она могла доехать.

Произошло это в вечернее время в маршрутке № 155. Позже выяснились и другие детали инцидента. Как оказалось, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она зашла на конечной остановке и начала вести себя неадекватно.

На замечания водителя женщина не реагировала, а после просьбы покинуть салон и вовсе стала проявлять агрессию. Водителю ничего не оставалось, как силой заставить ее покинуть салон маршрутного такси.

"Она оказывала сопротивление, и ее вынесли из салона, не причиняя ей насилия и не нанося побои", - сообщается в описании инцидента.

В Днепре маршрутчик выволочил женщину из салона: видео инцидента

В Днепре водитель маршрутки выволочил пассажирку (скрин: facebook.com)

Осторожно, видео содержит неценцурщину.

《Она просто не хотела платить за проезд. Водитель 155 маршрутки, пришёл к крайним мерам - вытащил "зайку" с салона за ноги.》 #днепр #новостиднепр #украина #маршрутка #скандал

Опубліковано Викторією Огренич Неділя, 27 жовтня 2019 р.

В Днепре водитель маршрутки выволочил пассажирку (видео: facebook.com)

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