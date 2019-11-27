Прокатил на капоте: под Киевом водитель сбил мужчину и скрылся (видео)

Под Киевом мужчину сбили на BMW и прокатили на капоте
В Вишневом Киевской области водитель автомобиля BMW сбил мужчину и прокатил его на капоте, после чего он скрылся с места ДТП. Видео инцидента, которое попало на камеры видеонаблюдения, опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
ДТП произошло рядом с автозаправкой "КЛО". На видео видно, как внедорожник проезжает светофор и в это время на его капоте находится мужчина. При повороте направо мужчина упал с капота и остался лежать посреди дороги.
ДТП под Киевом: водитель сбил мужчину и прокатил его на капоте (видео: facebook.com/vlad.life)
Стоит отметить, что никто из свидетелей этого инцидента никак не отреагировал на случившееся и к пострадавшему никто не подошел. Более того, другие машины, просто объезжали мужчину.
В данное время пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пользователи сети прокомментировали ситуацию, и многие крайне возмущены, что мужчине никто не помог.
Скриншоты с Facebook
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