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Від неї погано пахло: у Запоріжжі водій виштовхав з автобуса бабусю (фото)

STYLERЖиття    28.11.2019 - 09:49
Від неї погано пахло: у Запоріжжі водій виштовхав з автобуса бабусю (фото)
У Запоріжжі водій вигнав з автобуса жінку (Колаж РБК-Україна)

Водій автобуса вигнав з автобуса жінку і прищемив їй руку

У Запоріжжі водій муніципального автобуса виштовхав з салону літню жінку і закриваючи двері, прищемив їй руку. Про цей кричущий інцидент повідомили в Telegram-каналі "Це Запоріжжя". Інцидент стався 26 листопада на автобусній зупинці по вулиці Новгородській в Хортицькому районі міста.

В 14:20 водій автобуса МАЗ-203 з бортовим номером 8780, який їхав у напрямку зупинки: БК ЗАлК, грубо виштовхнув з салону літню жінку і прищемив їй дверима руку. За словами водія, він це зробив тому, що жінка погано пахла і выглядила неохайно. Пасажири з думкою водія не згодні і не вважають, що бабуся виглядала неохайно. За їх словами, вона була з важкими пакетами.

Від неї погано пахло: у Запоріжжі водій виштовхав з автобуса бабусю (фото)

У Запоріжжі водій вигнав бабусю з автобуса (Telegram/Це Запоріжжя)

Як ми раніше писали, в Сумах з маршруток випали дві пасажирки протягом декількох днів. 69-річна жінка в результаті інциденту отримала травму голови і померла. Ще одна пенсіонерка перебуває в лікарні з переломом ноги. При цьому водії стверджують, що пасажири постраждали через власну неуважність.

Також ми повідомляли, що в одній з маршруток Дніпра стався кричущий інцидент. Водій маршрутного таксі буквально выволочил жінку з салону, тримаючи за руки. При цьому йому допомагав ще один чоловік, ймовірно пасажир.

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