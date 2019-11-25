Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)

Под Запорожьем замерзали лебеди (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожской области из-за мороза в пруду замерзли лебеди

В Запорожской области в пруду из-за сильного мороза замерзли лебеди. Птицы оказались заблокированы снежной коркой прямо в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

“Холодный инцидент произошел в Новониколаевском районе Запорожской области. Так, в селе Шевенковое к воде местного пруда примерзли несколько лебедей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за морозной ловушки птицы просто не смогли взлететь. Это увидели местные жители, которые на место события вызвали сотрудников ГСЧС. Спастелям пришлось вручную разбить лед, добираясь к лебедям на лодке.

К счастью, для птиц все закончилось позитивно. Их освободили и они живы.

Лебедей удалось спасти сотрудникам ГСЧС (ГСЧС)

"У этой истории счастливый конец — птицы смогли сдвинуться с места. Однако, гарантии что такое не повторится — нет. Будьте осторожны и помогайте животным в беде", — написали спасатели.