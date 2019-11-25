ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 11:41
Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)
Под Запорожьем замерзали лебеди (Коллаж РБК-Украина)

В Запорожской области из-за мороза в пруду замерзли лебеди

В Запорожской области в пруду из-за сильного мороза замерзли лебеди. Птицы оказались заблокированы снежной коркой прямо в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

“Холодный инцидент произошел в Новониколаевском районе Запорожской области. Так, в селе Шевенковое к воде местного пруда примерзли несколько лебедей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за морозной ловушки птицы просто не смогли взлететь. Это увидели местные жители, которые на место события вызвали сотрудников ГСЧС. Спастелям пришлось вручную разбить лед, добираясь к лебедям на лодке.

К счастью, для птиц все закончилось позитивно. Их освободили и они живы.

Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)Ледяная ловушка: под Запорожьем к пруду примерзли лебеди (фото)Лебедей удалось спасти сотрудникам ГСЧС (ГСЧС)

"У этой истории счастливый конец — птицы смогли сдвинуться с места. Однако, гарантии что такое не повторится — нет. Будьте осторожны и помогайте животным в беде", — написали спасатели.

Регулярно издевался над сыном: новые подробности загадочного убийства семьи в Запорожье В школе Запорожья распылили перцовый газ
Новости Украины лебедиЗапорожье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь