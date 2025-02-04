"Небо в роті": старовинний український рецепт найніжнішого яблучного торта

Що потрібно для торта "Небо у роті"

Для того, щоб приготувати повітряну випічку, необхідні такі інгредієнти:

яблука - 1,5-2 кг

борошно - 500 г

яйця - 3 шт.

маргарин (або масло) - 200 г

масло - 150 г

сметана - 440 г

цукор - 410 г

розпушувач - 2 ч. л.

ванільний цукор - щіпка

цедра - до смаку

Як готувати торт "Небо у роті"

Для того, щоб приготувати торт "Небо в роті", необхідно замісити тісто, дотримуючись певної послідовності. Збийте яйця з 180 г цукру до однорідної пухкої маси, а в іншу миску просійте борошно з розпушувачем.

Перелийте яєчну масу у просіяне борошно, додайте 40 г сметани. Розтопіть маргарин в рідину та влийте його до інших інгредієнтів. Замісіть м'яке тісто, розділіть його на п'ять частин та поставте в холодильник на одну годину.



Як готувати торт "Небо в роті" (скриншот / Смаколики Юлі)

Потім розкачайте тісто на тонкі коржі за розміром близько 30х24 см. Обережно перекладіть листи тіста на застелене пергаментом деко.

Випікати коржі слід близько 15 хвилин за температури 180 градусів. Важливо не перепекти - тісто повинно набути легкого золотистого відтінку.



Як готувати коржі для торта (скриншот / Смаколики Юлі)

Для приготування яблучного крему, фрукти потрібно почистити від шкірки та натерти на великій тертці. Краще використовувати кислуваті яблука для збалансування смаку.

Перекладіть яблука у глибоку пательню, додайте 250 г сметани та 70 г цукру. Протушкуйте натерті фрукти протягом 5-10 хвилин до розм'якшення, а потім охолодіть.

Масло потрібно збити з рештою цукру у пухку масу, а потім поступово додати тушковані яблука. Для цікавішого смаку можна додати лимонну цедру та ванільний цукор.

Викладіть на перший корж частину крему з яблуками, накрийте його другим коржем. Намастіть тісто кремом і повторіть попередній крок до закінчення інгредієнтів.



Як готувати торт "Небо в роті" (скриншот / Смаколики Юлі)

Верхнім шаром повинен бути крем. Помістіть торт "Небо в роті" в холодильник на декілька годин для того, щоб коржі просочилися кремом. Після цього десерт можна подавати до столу.