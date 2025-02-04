"Небо во рту": старинный украинский рецепт нежнейшего яблочного торта

Что нужно для торта "Небо во рту"

Для того, чтобы приготовить воздушную выпечку, необходимы такие ингредиенты:

яблоки - 1,5-2 кг

мука - 500 г

яйца - 3 шт.

маргарин (или сливочное масло) - 200 г

сливочное масло - 150 г

сметана - 440 г

сахар - 410 г

разрыхлитель - 2 ч. л.

ванильный сахар - щепотка

цедра - по вкусу

Как готовить торт "Небо во рту"

Для того, чтобы приготовить торт "Небо во рту", необходимо замесить тесто, придерживаясь определенной последовательности. Взбейте яйца с 180 г сахара до однородной пышной массы, а в другую миску просейте муку с разрыхлителем.

Перелейте яичную массу в просеянную муку, добавьте 40 г сметаны. Растопите маргарин в жидкость и влейте его к остальным ингредиентам. Замесите мягкое тесто, разделите его на пять частей и поставьте в холодильник на один час.



Как готовить торт "Небо во рту" (скриншот / Смаколики Юлі)

Затем раскатайте тесто на тонкие коржи по размеру около 30х24 см. Осторожно переложите листы теста на застеленный пергаментом противень.

Выпекать коржи следует около 15 минут при температуре 180 градусов. Важно не перепечь - тесто должно приобрести легкий золотистый оттенок.



Как готовить коржи для торта (скриншот / Смаколики Юлі)

Для приготовления яблочного крема, фрукты нужно очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Лучше использовать кисловатые яблоки для сбалансирования вкуса.

Переложите яблоки в глубокую сковороду, добавьте 250 г сметаны и 70 г сахара. Протушите натертые фрукты в течение 5-10 минут до размягчения, а затем охладите.

Сливочное масло нужно взбить с остальным сахаром в пышную массу, а затем постепенно добавить тушеные яблоки. Для более интересного вкуса можно добавить лимонную цедру и ванильный сахар.

Выложите на первый корж часть крема с яблоками, накройте его вторым коржом. Намажьте тесто кремом и повторите предыдущий шаг до окончания ингредиентов.



Как готовить торт "Небо во рту" (скриншот / Смаколики Юлі)

Верхним слоем должен быть крем. Поместите торт "Небо во рту" в холодильник на несколько часов для того, чтобы коржи пропитались кремом. После этого десерт можно подавать к столу.