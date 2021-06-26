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В небо поднялся совершенно новый "Боинг": невероятные фото лайнера 737-10 MAX

Автор: Дмитрий Войналович

На днях компания Boeing подняла в небо первый самолет 737-10 MAX. Это уже четвертый тип лайнера в линейке 737 MAX.

Как выглядит совершенно новый самолет - смотрите в подборке фото от Styler. А также мы расскажем ниже, в чем особенность этого воздушного судна.

В чем отличие 737-10 MAX от других моделей "Боинга"

Итак. По сравнению с 737-9, новый тип лайнера чуть-чуть длиннее. Длина 737-10 MAX составляет 43,8 м. Размах крыльев при этом - такой же, как и в предыдущих "собратьев" - 35,9 м.

Максимальная вместимость самолета достигла 230 пассажиров в одноклассной компоновке. Это на 10 больше, чем в предыдущей модели, и аж на 58 больше, чем имеет "Боинг" 737-7 MAX.

Запаса топлива (с одним дополнительным баком) этому "монстру" хватит на то, чтобы преодолеть 6110 км.

Также самолет оснащен двигателем LEAP-1B от CFM International. В этом плане - ничего не поменялось.

Производитель надеется, что 737-10 MAX отвоюет часть заказов у мегауспешного узкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета Airbus A321neo.

Фото "Боинга" 737-10 MAX

Фото: "Боинг" 737-10 MAX совершил свой первый полет (boeing.com)

А так выглядит салон самолета:

Фото: "Боинг" 737-10 MAX (aeroexpo.online)

Ранее в сети показали, как мог бы выглядеть современный "Запорожец".

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Boeing 737Самолет