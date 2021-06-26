У небо піднявся абсолютно новий "Боїнг": неймовірні фото лайнера 737-10 MAX

У чому відмінність 737-10 MAX від інших моделей "Боїнга"

Отже. У порівнянні з 737-9, новий тип лайнера трохи довший. Довжина 737-10 MAX становить 43,8 м. Розмах крил при цьому - такий же, як і в попередніх "побратимів" - 35,9 м.

Максимальна місткість літака досягла 230 пасажирів в однокласному компонуванні. Це на 10 більше, ніж у попередній моделі, і аж на 58 більше, ніж має "Боїнг" 737-7 MAX.

Запасу палива (з одним додатковим баком) цьому "монстру" вистачить на те, щоб подолати 6110 км.

Також літак оснащений двигуном LEAP-1B від CFM International. У цьому плані - нічого не змінилося.

Виробник сподівається, що 737-10 MAX відвоює частину замовлень у мегауспішного вузькофюзеляжного реактивного пасажирського літака Airbus A321neo.

Фото "Боїнга" 737-10 MAX

Фото: "Боїнг" 737-10 MAX здійснив свій перший політ (boeing.com)

А так виглядає салон літака:

Фото: "Боїнг" 737-10 MAX (aeroexpo.online)