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Новый Boeing 737 MAX 10 совершил первый полет

Новина українською →
США, Суббота 19 июня 2021 05:06
Новый Boeing 737 MAX 10 совершил первый полет Фото: Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый полет (aeroin.net)
Автор: Артур Родивилов

Авиалайнер Boeing 737 MAX 10 совершил первый двухчасовой полет в окрестностях Сиэтла, штат Вашингтон. Полет стал возможен после нескольких месяцев испытаний и получения сертификатов безопасности.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В авиакомпании отказались от проведения масштабных мероприятий по презентации новой модели самолета из-за тяжелой ситуации, в которой "Боинг" оказался после гибели двух авиалайнеров Boeing 737 MAX, а также кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

230-местный Boeing 737-10 разработан, чтобы сократить разрыв между его предшественником, моделью 737-9, рассчитанной на 178-220 пассажирских мест, а также конкурирующей моделью Airbus A 321neo, рассчитанной на 185-240 мест, который доминирует в верхнем сегменте рынка узкофюзеляжных реактивных самолетов.

Дальность полета 737 MAX 10 составит около 6 100 км в то время, как дальность полета A321neo - около 7 400 км.

Перед вводом в эксплуатацию Boeing 737 MAX 10 должен пройти жесткую сертификацию систем безопасности самолета.

После этих авиакатастроф компания внесла изменения в конструкцию самолета, а также в программу обучения пилотов самолетов семейства MAX, эксплуатация которых вновь была разрешена в США в декабре.

Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил сказал, что на данный момент компания производит около 16 самолетов 737 MAX в месяц.

Представители Boeing заявили, что среди заказчиков новой модели MAX 10 - американская авиакомпания United Airlines, заказавшая 100 самолетов.

Предполагается, что модель 737-10 будет введена в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, полеты Boeing 737 МАХ приостановили в 2019 году в США и многих других странах после того, как разбились два самолета этой модели. В феврале 2020-го в авиалайнерах обнаружили новую проблему, на этот раз с программным обеспечением.

Отметим, в мае 2020 года Boeing постепенно восстановил производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.

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