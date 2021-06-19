Новый Boeing 737 MAX 10 совершил первый полет

Авиалайнер Boeing 737 MAX 10 совершил первый двухчасовой полет в окрестностях Сиэтла, штат Вашингтон. Полет стал возможен после нескольких месяцев испытаний и получения сертификатов безопасности.

В авиакомпании отказались от проведения масштабных мероприятий по презентации новой модели самолета из-за тяжелой ситуации, в которой "Боинг" оказался после гибели двух авиалайнеров Boeing 737 MAX, а также кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

230-местный Boeing 737-10 разработан, чтобы сократить разрыв между его предшественником, моделью 737-9, рассчитанной на 178-220 пассажирских мест, а также конкурирующей моделью Airbus A 321neo, рассчитанной на 185-240 мест, который доминирует в верхнем сегменте рынка узкофюзеляжных реактивных самолетов.

Дальность полета 737 MAX 10 составит около 6 100 км в то время, как дальность полета A321neo - около 7 400 км.

Перед вводом в эксплуатацию Boeing 737 MAX 10 должен пройти жесткую сертификацию систем безопасности самолета.

После этих авиакатастроф компания внесла изменения в конструкцию самолета, а также в программу обучения пилотов самолетов семейства MAX, эксплуатация которых вновь была разрешена в США в декабре.

Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил сказал, что на данный момент компания производит около 16 самолетов 737 MAX в месяц.

Представители Boeing заявили, что среди заказчиков новой модели MAX 10 - американская авиакомпания United Airlines, заказавшая 100 самолетов.

Предполагается, что модель 737-10 будет введена в эксплуатацию в 2023 году.