Неблагодарная девица: родственники Меган Маркл загнобили герцогиню

Дядя герцогини Сассекской недоволен поведением своей племянницы
Меган Маркл нередко попадает в шумные скандалы из-за своего характера и этот раз не стал исключением. 80-летний дядя бывшей актрисы весьма нелестно отзывается о родственнице, утверждая, что Маркл совсем о нем позабыла.
Так, Майкл в беседе с журналистами отметил, что та плохо относится к членам семьи, и это его очень беспокоит. Пожилой мужчина страдает болезнью Паркинсона, но не получает от племянницы никакой помощи.
"Я сделал для нее больше, чем другие. Пожалуй, сделал даже больше, чем кто бы то ни был, а теперь эта неблагодарная девица даже не интересуется моим здоровьем", - говорит мистер Маркл.
Маркл отметил, что именно он много лет назад помог племяннице устроиться на стажировку в посольство США в Аргентине, где та делала большие успехи. По словам родственника, Меган могла стать отличным политиком, но пошла в актрисы.
Дядя говорит, что надеется рано или поздно услышать Маркл. Отмечается, что герцогиня Сассекская не только не общается с семьей, но и ведет себя крайне неподобающе, нарушая королевские устои и привлекая лишнее внимание.
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