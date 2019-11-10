Неблагодарная девица: родственники Меган Маркл загнобили герцогиню

Меган Маркл нередко попадает в шумные скандалы из-за своего характера и этот раз не стал исключением. 80-летний дядя бывшей актрисы весьма нелестно отзывается о родственнице, утверждая, что Маркл совсем о нем позабыла.

Так, Майкл в беседе с журналистами отметил, что та плохо относится к членам семьи, и это его очень беспокоит. Пожилой мужчина страдает болезнью Паркинсона, но не получает от племянницы никакой помощи.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

"Я сделал для нее больше, чем другие. Пожалуй, сделал даже больше, чем кто бы то ни был, а теперь эта неблагодарная девица даже не интересуется моим здоровьем", - говорит мистер Маркл.

Маркл отметил, что именно он много лет назад помог племяннице устроиться на стажировку в посольство США в Аргентине, где та делала большие успехи. По словам родственника, Меган могла стать отличным политиком, но пошла в актрисы.

Дядя говорит, что надеется рано или поздно услышать Маркл. Отмечается, что герцогиня Сассекская не только не общается с семьей, но и ведет себя крайне неподобающе, нарушая королевские устои и привлекая лишнее внимание.

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