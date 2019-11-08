Гарри и Меган заговорили о втором ребенке: все подробности

Меган Маркл, принц Гарри и Арчи (фото: royal.uk)

Принц Гарри и Меган Маркл задумались завести второго ребенка

Во время встречи с военными семьями принц Гарри вместе с женой Меган Маркл, которые воспитывают 6-месячного сына Арчи, спросили других родителей, каково это – родить второго ребенка. Об этом пишет издание People.

"Гарри действительно был очень заинтересован в том, как обстоят дела со вторым ребенком, потому что у нас обоих есть старшие дети”, - сказала Сьюзи Стрингфеллоу в интервью Forces Network.

Она и еще один посетитель, у которого есть несколько детей, счастливо болтали с королевским наследниками о пополнении в семействе.

"Мы пытались убедить их завести второго ребенка", - сказала Стронгфеллоу.

Принц Гарри, который отслужил 10 лет в армии, признал, насколько тяжело для служивших родителей находиться вдали от дома.

"Это невероятно трудно. Я так уважаю и восхищаюсь всеми, кто имеет с этим дело. Я не могу себе представить, каково это - скучать так долго, когда они так быстро растут", - сказал принц.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон с Десмондом Туту (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган также приобщилась к разговорам на тему воспитания детей. Когда она встретила группу маленьких детей в общественном центре Брум-Фарм в Виндзоре, Меган сказала одной маленькой девочке: "посмотри на все свои маленькие зубы! У Арчи только два зуба".

И Меган, и Гарри недавно рассказали о напряженной жизни с новорожденным ребенком. Супруги похвалили родительские навыки друг друга во время одной из поездок в Африку, когда Меган называла Гарри "лучшим отцом", а Гарри ответил: "нет, она лучшая мама".

Напомним, что ранее принц Гарри сделал громкое признание о принцессе Диане.