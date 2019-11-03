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Кейт Миддлтон тайно пробралась в паб: что скрывает герцогиня

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 17:42
Кейт Миддлтон тайно пробралась в паб: что скрывает герцогиня
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская хотела тайно пробраться на встречу, однако скрыться от папарацци ей не удалось

Накануне Кейт Миддлтон тайно пробралась в паб, что вызвало у журналистов некоторые вопросы. Как оказалось позже, герцогиня просто хотела пообщаться с мамами детей со школы.

В очередной раз Кейт Миддлтон доказала, что ничем не отличается от остальных. В начале октября она пошла на встречу с мамами детей со школы, в которой учатся Джордж и Шарлотта.

Кейт Миддлтон тайно пробралась в паб: что скрывает герцогиняКейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com)

Несмотря на статус, положение и влияние на общество, Миддлтон старается оставаться обычной женщиной и матерью троих детей. Известно, что ее дети посещают одну и ту же школу, хоть и учатся на разных курсах.

По традиции каждый год родители новеньких учеников знакомятся и обсуждают ряд важных вопросов, связанных с обучением их детей. Герцогиня не хотела привлекать внимание журналистов и решила пробраться на встречу незаметно.

Также отмечается, что за Кейт Миддлтон следовала охрана, но даже этот факт не привлек внимание людей. Супруга принца Уильяма вынуждена скрываться, чтобы не провоцировать прессу на различные слухи.

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