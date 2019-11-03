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Я все еще думаю о ней: принц Гарри сделал громкое признание

STYLERПерсоны    03.11.2019 - 12:18
Я все еще думаю о ней: принц Гарри сделал громкое признание
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (фото: royal.uk)

Принц Гарри до сих пор тяжело переживает смерть матери

После того, как Принц Гарри и Меган Маркл вернулись из длительного африканского путешествия в Великобританию, вышел документальный фильм о герцогах Сассекских. Ранее принц в 2017 году на подкасте Bryony Gordon's Mad World рассказал, как переносил смерть своей мамы. Именно Меган и в первый, и во второй раз побудила принца рассказать о его психологическом состоянии.

Королевская чета, как и герцоги Кэмбриджские, стали заниматься защитой и поддержкой психологического здоровья. Гарри вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон открыли благотворительный фонд Head Together за год до появления подкаста о смерти принцессы Дианы.

Деятельность благотворительного фонда фокусируется на продвижении открытых разговоров о психическом здоровье.

Второй раз принц Гарри рассказал о своих внутренних проблемах в документальном фильме ITV "Гарри и Меган: африканское путешествие". Гарри рассказал о "гноящихся ранах", которые остались после смерти его покойной мамы. Также королевский наследник признался, насколько важна для него стала Африка, когда он смирился со смертью Дианы.

Я все еще думаю о ней: принц Гарри сделал громкое признание

Принцесса Диана погибла в аварии: (фото: коллаж РБК-Украина)

Он сказал: "Было очень эмоционально возвращаться по следам моей матери через 22 года. Давайте закончим то, что было начато".

Герцог признался, что ему до сих пор больно переживать смерть собственной матери.

"Я думаю, что, вероятно, рана гноится. Я думаю, что, будучи частью этой семьи, в этой роли, каждый раз, когда я вижу камеру, каждый раз, когда я слышу щелчок, каждый раз, когда я вижу вспышку, это возвращает меня прямо назад, так что в этом отношении это худшее напоминание о ее жизни, а не лучшее", - сказал принц.

Он добавил: "находясь здесь сейчас, 22 года спустя, пытаясь закончить то, что она начала, я испытываю невероятные эмоции, но все, что я делаю, напоминает мне о ней".

Напомним, что ранее суд постановил, что принцесса Диана погибла в результате убийства по неосторожности.

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Новости Украины принц Гаррипринцесса Диана
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