Можуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітям
Риба у раціоні дитини є дуже важливим продуктом, оскільки вона багата на Омега-3 та Омега-6, мінерали і вітаміни. Але разом із цим деякі види можуть містити важкі метали, зокрема ртуть. Таку рибу небезпечно давати малюкам.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу клініки в Instagram.
Чим корисна риба для дитини
"Вживання риби допомагає підтримувати здорове серце, знижуючи тиск і знижуючи ризик раптової смерті, серцевого нападу, порушення серцевого ритму та інсультів", - пояснює педіатр Олена Морачковська.
Також риба сприяє здоровій функції мозку та розвитку зору та нервової системи при внутрішньоутробному формуванні дитини. А також може знизити ризик депресії, СДУГ, хвороби Альцгеймера, деменції та діабету.
Які корисні речовини містяться у рибі:
- Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти
- залізо
- йод
- холін - вітамін В4
- цинк
- вітамінВ12
- вітамін Д
- селен
- калій, кальцій, фосфор
З якого віку можна давати рибу дитині
"Риба, як і більшість продуктів, дозволена з 6 місяців з початку введення прикорму. Риба не є причиною затримки мовлення у дітей, але вона є алергеном. Тому вводимо рибу з початку прикорму, починаючи з мікродози і збільшуючи обʼєм протягом наступних днів - при відсутності реакції сміливо пропонуємо рибку двічі на тиждень", - каже лікар.
Об’єм порції залежить від віку дитини:
- 6 місяць -1 рік немає фіксованого об’єму, мікродози
- 1-3 роки ~ 30 г
- 4-7 років ~60 г
- 8-10 років ~90 г
- старше 11 років ~100-120 г
"Сирі рибні продукти заборонені діткам до 5 років через ризик зараження гельмінтами", - застерігає Морачковська.
Лікарка поділилася списком корисної риби, а також видами, яких треба уникати, бо в них може бути високий вміст ртуті. До небезпечної риби належать: королівська макрель, марлін, акула, риба-меч, тунець атлантичний, йорж.
1 - перелік найкорисніших видів риби, 2 - прийнятних, 3 - риба, яку краще не давати дитині (фото: Instagram/lamalu_clinic)
Раніше ми ділились списком корисних речей, які обов'язково мають бути у немовляти.
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