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Можуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітям

Четвер 04 січня 2024 17:44
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Можуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітям З якого віку можна давати дитині рибу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Риба у раціоні дитини є дуже важливим продуктом, оскільки вона багата на Омега-3 та Омега-6, мінерали і вітаміни. Але разом із цим деякі види можуть містити важкі метали, зокрема ртуть. Таку рибу небезпечно давати малюкам.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу клініки в Instagram.

Чим корисна риба для дитини

"Вживання риби допомагає підтримувати здорове серце, знижуючи тиск і знижуючи ризик раптової смерті, серцевого нападу, порушення серцевого ритму та інсультів", - пояснює педіатр Олена Морачковська.

Також риба сприяє здоровій функції мозку та розвитку зору та нервової системи при внутрішньоутробному формуванні дитини. А також може знизити ризик депресії, СДУГ, хвороби Альцгеймера, деменції та діабету.

Які корисні речовини містяться у рибі:

  • Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти
  • залізо
  • йод
  • холін - вітамін В4
  • цинк
  • вітамінВ12
  • вітамін Д
  • селен
  • калій, кальцій, фосфор

З якого віку можна давати рибу дитині

"Риба, як і більшість продуктів, дозволена з 6 місяців з початку введення прикорму. Риба не є причиною затримки мовлення у дітей, але вона є алергеном. Тому вводимо рибу з початку прикорму, починаючи з мікродози і збільшуючи обʼєм протягом наступних днів - при відсутності реакції сміливо пропонуємо рибку двічі на тиждень", - каже лікар.

Об’єм порції залежить від віку дитини:

  • 6 місяць -1 рік немає фіксованого об’єму, мікродози
  • 1-3 роки ~ 30 г
  • 4-7 років ~60 г
  • 8-10 років ~90 г
  • старше 11 років ~100-120 г

"Сирі рибні продукти заборонені діткам до 5 років через ризик зараження гельмінтами", - застерігає Морачковська.

Лікарка поділилася списком корисної риби, а також видами, яких треба уникати, бо в них може бути високий вміст ртуті. До небезпечної риби належать: королівська макрель, марлін, акула, риба-меч, тунець атлантичний, йорж.

Можуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітямМожуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітямМожуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітям1 - перелік найкорисніших видів риби, 2 - прийнятних, 3 - риба, яку краще не давати дитині (фото: Instagram/lamalu_clinic)

Раніше ми ділились списком корисних речей, які обов'язково мають бути у немовляти.

Читайте також про те, як давати дитині солодощі, щоб це не шкодило її здоров'ю.

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