Могут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детям
Рыба в рационе ребенка является очень важным продуктом, поскольку она богата Омега-3 и Омега-6, минералами и витаминами. Но вместе с этим некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, в частности, ртуть. Такую рыбу опасно давать малышам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламалу клиники в Instagram.
Чем полезна рыба для ребенка
"Употребление рыбы помогает поддерживать здоровое сердце, снижая давление и снижая риск внезапной смерти, сердечного приступа, нарушения сердечного ритма и инсультов", - объясняет педиатр Елена Морачковская.
Также рыба способствует здоровой функции мозга и развитию зрения и нервной системы при внутриутробном формировании ребенка. А также может снизить риск депрессии, СДВГ, болезни Альцгеймера, деменции и диабета.
Какие полезные вещества содержатся в рыбе:
- Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты
- железо
- йод
- холин - витамин В4
- цинк
- витамин В12
- витамин Д
- селен
- калий, кальций, фосфор
С какого возраста можно давать рыбу ребенку
Рыба, как и большинство продуктов, разрешена с 6 месяцев с начала введения прикорма. Рыба не является причиной задержки речи у детей, но она является аллергеном. Поэтому вводим рыбу с начала прикорма, начиная с микродозы и увеличивая объем в течение последующих дней - при отсутствии реакции смело предлагаем рыбку дважды в неделю", - говорит врач.
Объем порции зависит от возраста ребенка:
- 6 месяц -1 год нет фиксированного объема, микродозы
- 1-3 года ~ 30 г
- 4-7 лет ~60 г
- 8-10 лет ~90 г
- старше 11 лет ~100-120 г
"Сырые рыбные продукты запрещены деткам до 5 лет из-за риска заражения гельминтами", - предостерегает Морачковская.
Врач поделилась списком полезной рыбы, а также видами, которых нужно избегать, потому что в них может быть высокое содержание ртути. К опасной рыбе относятся: королевская макрель, марлин, акула, рыба-меч, тунец атлантический, ерш.
1 - перечень самых полезных видов рыбы, 2 - приемлемых, 3 - рыба, которую лучше не давать ребенку (фото: Instagram/lamalu_clinic)
Раньше мы делились списком полезных вещей, которые обязательно должны быть у младенца.
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