ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детям

Четверг 04 января 2024 17:44
UA EN RU
Могут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детям С какого возраста можно давать ребенку рыбу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Рыба в рационе ребенка является очень важным продуктом, поскольку она богата Омега-3 и Омега-6, минералами и витаминами. Но вместе с этим некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, в частности, ртуть. Такую рыбу опасно давать малышам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламалу клиники в Instagram.

Чем полезна рыба для ребенка

"Употребление рыбы помогает поддерживать здоровое сердце, снижая давление и снижая риск внезапной смерти, сердечного приступа, нарушения сердечного ритма и инсультов", - объясняет педиатр Елена Морачковская.

Также рыба способствует здоровой функции мозга и развитию зрения и нервной системы при внутриутробном формировании ребенка. А также может снизить риск депрессии, СДВГ, болезни Альцгеймера, деменции и диабета.

Какие полезные вещества содержатся в рыбе:

  • Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты
  • железо
  • йод
  • холин - витамин В4
  • цинк
  • витамин В12
  • витамин Д
  • селен
  • калий, кальций, фосфор

С какого возраста можно давать рыбу ребенку

Рыба, как и большинство продуктов, разрешена с 6 месяцев с начала введения прикорма. Рыба не является причиной задержки речи у детей, но она является аллергеном. Поэтому вводим рыбу с начала прикорма, начиная с микродозы и увеличивая объем в течение последующих дней - при отсутствии реакции смело предлагаем рыбку дважды в неделю", - говорит врач.

Объем порции зависит от возраста ребенка:

  • 6 месяц -1 год нет фиксированного объема, микродозы
  • 1-3 года ~ 30 г
  • 4-7 лет ~60 г
  • 8-10 лет ~90 г
  • старше 11 лет ~100-120 г

"Сырые рыбные продукты запрещены деткам до 5 лет из-за риска заражения гельминтами", - предостерегает Морачковская.

Врач поделилась списком полезной рыбы, а также видами, которых нужно избегать, потому что в них может быть высокое содержание ртути. К опасной рыбе относятся: королевская макрель, марлин, акула, рыба-меч, тунец атлантический, ерш.

Могут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детямМогут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детямМогут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детям1 - перечень самых полезных видов рыбы, 2 - приемлемых, 3 - рыба, которую лучше не давать ребенку (фото: Instagram/lamalu_clinic)

Раньше мы делились списком полезных вещей, которые обязательно должны быть у младенца.

Читайте также о том, как давать ребенку сладости, чтобы это не вредило его здоровью.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти Советы врача