"Не знаємо української": відома блогерка поскаржилася на ставлення до державної мови в Одесі (відео)

Одеська активістка Людмила Гуленок-Коваль обурена тим, що в одеських автошколах немає теоретичного курсу українською мовою. У пошуках вона відвідала шість закладів, і в кожному їй відповідали, що не знають української мови.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео Людмила йде повз чергову автошколу в Одесі та розповідає, що це вже шостий заклад, де вона хоче отримати навчання українською мовою. Але все дарма.
"Якщо чесно, то в мене за сьогодні просто вривається терпець. Тому що це буда вже шоста автошкола. Щоб ви розуміли, це єдина, де є теоретичний курс українською мовою", - розповідає активістка.
Діячка наголошує, що це сталося в державній структурі, адже автошкола з відео функціонує при юридичній академії. До того ж працівниця закладу, за словами Людмили, відмовилася спілкуватися українською, тому що не знає її.
У соціальних мережах зазначено, що Людмила входить до громадської організації, яка перевіряє одеські заклади обслуговування на використання української мови.
Попередній скандал виник в одеському кафе, де дівчині відмовили в обслуговуванні українською мовою. Власник закладу аргументував це тим, що погано спілкується українською мовою, тому не хоче показувати себе в недолугому світлі.
@rvn.ua На жаль, випадки відмови в обслуговуванні українською мовою в Одесі ще існують. Але рідко, фіксуймо їх разом за хештегом #рвнсрач #одеса #одесити #українськамоваводесі #рвн #робимовамнерви #мовнийзакон оригінальний звук - ГО «РОБИМО ВАМ НЕРВИ»
Раніше ми розповідали про інший мовний скандал, який виник у відомій українській мережі магазинів краси.
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