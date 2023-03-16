"Не знаємо української": відома блогерка поскаржилася на ставлення до державної мови в Одесі (відео)

Мовний скандал в автошколі

На відео Людмила йде повз чергову автошколу в Одесі та розповідає, що це вже шостий заклад, де вона хоче отримати навчання українською мовою. Але все дарма.

"Якщо чесно, то в мене за сьогодні просто вривається терпець. Тому що це буда вже шоста автошкола. Щоб ви розуміли, це єдина, де є теоретичний курс українською мовою", - розповідає активістка.

Діячка наголошує, що це сталося в державній структурі, адже автошкола з відео функціонує при юридичній академії. До того ж працівниця закладу, за словами Людмили, відмовилася спілкуватися українською, тому що не знає її.

У соціальних мережах зазначено, що Людмила входить до громадської організації, яка перевіряє одеські заклади обслуговування на використання української мови.

Попередній скандал виник в одеському кафе, де дівчині відмовили в обслуговуванні українською мовою. Власник закладу аргументував це тим, що погано спілкується українською мовою, тому не хоче показувати себе в недолугому світлі.