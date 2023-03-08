"Нудить від цього": учасниця "Холостяка" розповіла про цькування через українську мову в Одесі

Екс-учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Юлія "Медуза" Кучеренко розповіла, що в Одесі до неї погано відносилися через українську мову. Дівчина їздила туди зі своїм майстер-класом.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Що сталось в Одесі

За словами дівчини, вона лояльно ставиться до російськомовних людей, яким складно перейти на українську мову.

"Це не одна історія. Весь наш вікенд супроводжувався такими моментами, дуже неприємними, які викликали... Нудило мене від цього. До харків'ян, наприклад, вони в цьому жили усе життя. Донбас, моя бабуся звідти. І я бачу, як їй складно, але вона намагається. При цьому я не критикую і дуже лояльно ставлюся до таких людей", - розповіла вона.

Блогерка ледь стримувала емоції, коли розповідала, що російськомовні люди дуже зверхньо дивляться на людей, які розмовляють державною мовою.

"І це російськомовне населення Одеси, міста України... Вони ще кажуть "я не понимаю", - додала учасниця "Холостяка".

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Охоронці ображають

За словами Кучеренко, особливо неприємно їй було почути, що про неї кажуть люди. Дівчині розповіли про охоронця, який спочатку привітно її зустрів, а потім погано відгукувався про неї.

"Коли ми прийшли в "Пасаж", і охоронець нам в обличчя: "Дівчата, окей проходьте". Але потім гостям, відвідувачам мого майстер-класу, місцевій дівчинці сказав: "А, це вам до тих, которые на мове говорят?". Твариною назвати складно", - додала блогерка.