"Не знаем украинского": известная блогерша пожаловалась на отношение к государственному языку в Одессе (видео)

Языковой скандал в автошколе

На видео Людмила идет мимо очередной автошколы в Одессе и рассказывает, что это уже шестое заведение, где она хочет получить обучение на украинском языке. Но все зря.

"Если честно, то у меня сегодня просто заканчивается терпение. Потому что это была уже шестая автошкола. Чтобы вы понимали, это единственная, где есть теоретический курс на украинском языке", - рассказывает активистка.

Деятельница отмечает, что это произошло в государственной структуре, ведь автошкола по видео функционирует при юридической академии. К тому же работница заведения, по словам Людмилы, отказалась общаться на украинском, потому что не знает его.

В социальных сетях отмечено, что Людмила входит в общественную организацию, которая проверяет одесские учреждения обслуживания на использование украинского языка.

Предыдущий скандал возник в одесском кафе, где девушке отказали в обслуживании на украинском языке. Владелец заведения аргументировал это тем, что плохо общается по-украински, поэтому не хочет показывать себя в нелепом свете.