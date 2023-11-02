"Не свята" Тіна Кароль у відвертому платті заводить "мокрими" фото
"Кохати та освідчуватися важливо сьогодні, а не потім!". Саме такими словами Тіна Кароль коментує своє нове відверте відео на пісню "Не святі", у якому артистка демонструє свою розкішну фігуру.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися образом співачки у її свіжому кліпі.
Так, у "не святому" і "мокрому" відео Тіна одягнена в плаття Nensi Dojaka Fall 2023 та туфлі Yves Saint Laurent.
Тіна Кароль (фото: прес-служба співачки)
Зауважимо, що екранізована пісня завірусилась у ТікТок, набравши охоплення понад 20 мільйонів користувачів та посіла вже шосте місце у трендах YouTube.
Зйомки кліпу, режисером якого стала Ната Курган, проходили в Києві.
"Дякую Тіні за довіру красивої пісні "Не святі" та за надію, яка завжди панує в її музиці. Пристрасть, ревнощі та закоханість пронизують цю відеороботу", - каже Ната.
За сюжетом виднограю весь час ллє проливний дощ. Команда Тіни говорить, що поп-зірка провела під крижаною зливою загалом 10 годин!
Реакція меломанів на нове творіння Кароль не змусила себе довго чекати. У коментарях до відео більшість українців захоплюються кадрами і піснею:
- Кліп можна переглядати 1000 раз і він не набридне. Пісня неймовірна, стала однією з улюблених.
- Вау, який якісний і красивий кліп, як і сама пісня - шикарна! Я дуже пишаюсь вами, радий, що є така дуже талановита співачка у світі, особливо в Україні!
- Кліп і пісня - це вогонь. Як завжди, вокал на висоті. Тіна неймовірна, талановита і професіонал своєї справи.
- Дуже чуттєво! І пісня, і кліп наче солодка отрута проникли в серце і в душу! Дякую, дякую, дякую!
- Це так красиво! Так неперевершено! Вкотре переконуюсь, що Тіна професіонал своєї справи! Браво, Тіночко!
- Дуже пристрасно, вищий пілотаж. Завжди неперевершено, ніжно і красиво. Тіна, ти найкраща. Дякую тобі і твоєму партнерові.
- Шикарна робота! Тіна неймовірно красива, вишукана жінка! Пісня ніжна, чуттєва, зворушлива… Дякую за задоволення! Ви як промінь в жахливій темряві сучасності! Любов надихає і дає надію на життя, це дуже важливо... Кохайте!
До речі, Тіна Кароль засвітилась в міцних обіймах Діми Жука.
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