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"Не святая" Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото

Четверг 02 ноября 2023 11:58
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"Не святая" Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото Тина Кароль (кадры из клипа "Не святые" коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

"Любить и признаваться важно сегодня, а не потом!". Именно такими словами Тина Кароль комментирует свое откровенное видео на песню "Не святые", в котором артистка демонстрирует свою роскошную фигуру.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться образом певицы в ее новом клипе.

Так, в "не святом" и "мокром" видео Тина одета в платье Nensi Dojaka Fall 2023 и туфли Yves Saint Laurent.

&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фото&quot;Не святая&quot; Тина Кароль в откровенном платье заводит &quot;мокрыми&quot; фотоТина Кароль (фото: пресс-служба певицы)

Заметим, что экранизированная песня завирусилась в ТикТок, набрав охват более 20 миллионов пользователей и заняла уже шестое место в трендах YouTube.

Съемки клипа, режиссером которого стала Ната Курган, проходили в Киеве.

"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святые" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", - говорит Ната.

По сюжету все время льет проливной дождь. Команда Тины говорит, что поп-звезда провела под ледяным ливнем в общей сложности 10 часов!

Реакция меломанов на новое творение Кароль не заставила себя долго ждать. В комментариях к видео большинство украинцев восторгаются кадрами и песней:

  • Клип можно просматривать 1000 раз и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых.
  • Вау, какой качественный и красивый клип, как и сама песня – шикарная! Я очень горжусь вами, рад, что такая очень талантливая певица в мире, особенно в Украине!
  • Клип и песня – это огонь. Как обычно, вокал на высоте. Тина невероятная, талантливая и профессионал своего дела.
  • Очень чувственно! И песня, и клип как сладкий яд проникли в сердце и в душу! Спасибо, спасибо, спасибо!
  • Это так красиво! Так неотразимо! Еще раз убеждаюсь, что Тина профессионал своего дела! Браво, Тиночка!
  • Очень страстно, высший пилотаж. Всегда непревзойденно, нежно и красиво. Тина, ты самая лучшая. Спасибо тебе и твоему партнеру.
  • Шикарная работа! Тина невероятно красивая, изысканная женщина! Песня нежная, чувственная, трогательная… Спасибо за удовольствие! Вы как луч в ужасной тьме современности! Любовь вдохновляет и дает надежду на жизнь, это очень важно… Любите!

Кстати, Тина Кароль засветилась в крепких объятиях Димы Жука.

Раньше мы писали о том, как Тина Кароль зажгла стройные ножки в мини-платье.

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