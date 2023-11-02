"Не святая" Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото
"Любить и признаваться важно сегодня, а не потом!". Именно такими словами Тина Кароль комментирует свое откровенное видео на песню "Не святые", в котором артистка демонстрирует свою роскошную фигуру.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться образом певицы в ее новом клипе.
Так, в "не святом" и "мокром" видео Тина одета в платье Nensi Dojaka Fall 2023 и туфли Yves Saint Laurent.
Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)
Заметим, что экранизированная песня завирусилась в ТикТок, набрав охват более 20 миллионов пользователей и заняла уже шестое место в трендах YouTube.
Съемки клипа, режиссером которого стала Ната Курган, проходили в Киеве.
"Спасибо Тине за доверие красивой песни "Не святые" и за надежду, которая всегда царит в ее музыке. Страсть, ревность и влюбленность пронизывают эту видеоработу", - говорит Ната.
По сюжету все время льет проливной дождь. Команда Тины говорит, что поп-звезда провела под ледяным ливнем в общей сложности 10 часов!
Реакция меломанов на новое творение Кароль не заставила себя долго ждать. В комментариях к видео большинство украинцев восторгаются кадрами и песней:
- Клип можно просматривать 1000 раз и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых.
- Вау, какой качественный и красивый клип, как и сама песня – шикарная! Я очень горжусь вами, рад, что такая очень талантливая певица в мире, особенно в Украине!
- Клип и песня – это огонь. Как обычно, вокал на высоте. Тина невероятная, талантливая и профессионал своего дела.
- Очень чувственно! И песня, и клип как сладкий яд проникли в сердце и в душу! Спасибо, спасибо, спасибо!
- Это так красиво! Так неотразимо! Еще раз убеждаюсь, что Тина профессионал своего дела! Браво, Тиночка!
- Очень страстно, высший пилотаж. Всегда непревзойденно, нежно и красиво. Тина, ты самая лучшая. Спасибо тебе и твоему партнеру.
- Шикарная работа! Тина невероятно красивая, изысканная женщина! Песня нежная, чувственная, трогательная… Спасибо за удовольствие! Вы как луч в ужасной тьме современности! Любовь вдохновляет и дает надежду на жизнь, это очень важно… Любите!
Кстати, Тина Кароль засветилась в крепких объятиях Димы Жука.
Раньше мы писали о том, как Тина Кароль зажгла стройные ножки в мини-платье.