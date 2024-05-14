"Не так я себе представляла подготовку к НМТ". Сын Марички Падалко собрал первый FPV-дрон для ВСУ (фото)

17-летний сын украинской телеведущей Марички Падалко - одиннадцатиклассник Михаил, который хотел пойти на фронт вслед за отцом Егором Соболевым - собрал свой первый FPV-дрон для Вооруженных сил Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Марички Падалко и Михаила Соболева в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о работе юноши и как на нее отреагировала его мама.

Что рассказал Михаил о своей работе

"Я собрал свой первый FPV дрон", - подчеркнул Михаил Соболев на своей странице в соцсети.

Он признал, что у него была мотивация: "научиться собирать дроны было напрямую помочь папе Егору Соболеву и его подразделению выполнять важнейшую работу в нашей стране".

"Сборы, акции и другая деятельность, направленная на усиление обороноспособности, очень важна и я продолжу ею дальше заниматься, но мне хотелось помочь максимально непосредственно", - признался юноша.

Парень рассказал, что записался на онлайн-курс "Народный FPV", организованный инициативой Victory Drones.

"Он доступен для всех. Закупку деталей, сборку и тестирование производил сам с помощью предоставленных в курсе материалов", - поделился Соболев-младший.

Кроме того, он признался, что почти не сомневается в том, что ему и его поколению "придется активно участвовать в борьбе за независимость".

"Поэтому очень советую всем узнавать, учиться и овладевать технологиями. Сейчас есть много для этого возможностей, в частности благодаря @victory_drones. Осознавайтесь, помогайте, обучайтесь и готовьтесь", - подытожил сын Падалко.

Публикация Михаила (скриншот: facebook.com/mash.klyr)

Кроме того, он опубликовал ряд фотографий, сделанных в процессе его работы.

Как Михаил создавал и тестировал свой первый дрон (фото: facebook.com/mash.klyr/@annadonetss, @neznayyuuu)

Реакция Марички Падалко на достижение сына

Ведущая ТСН и "1+1 Марафон" Маричка Падалко прокомментировала достижение своего сына сдержанно, но не без гордости.

"Не так я представляла себе подготовку к ВНО или НМТ старшего ребенка. Но живем в другие времена", - написала она в своем Facebook и продублировала фото.

Пост Падалко (скриншот: facebook.com/marichka.padalko)

Следует отметить, что Михаил активно участвует в волонтерской деятельности и приобщается к:

сборам

благотворительным акциям

другим мероприятиям

Молодой человек стремится максимально усиливать обороноспособность страны и помогать военным. Он также делает все возможное для поддержки подразделения своего папы - Егора Соболева - который защищал киевский аэропорт "Жуляны" и принимал непосредственное участие в боях за Ирпень весной 2022 года.

Сейчас Соболев-старший воюет на запорожском направлении, где руководит взводом беспилотников.