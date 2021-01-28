"Не представляю свою жизнь без него": Суркис откровенно рассказал об отношениях с братом

Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Среди прочего он рассказал, кто мог стать главным тренером столичного клуба вместо Мирчи Луческу, как Валерия Лобановского в свое время уговорили вернуться в "Динамо" и почему он не стал тренером мадридского "Реала", общается ли с Ринатом Ахметовым и может ли Андрей Шевченко когда-то возглавить киевского "Динамо". Также Суркис впервые откровенно рассказал о своей семье и об отношениях со старшим братом - Григорием Суркисом.

"[Григорий] - брат, партнер. Я не представляю свою жизнь без него. Утром я просыпаюсь - ему звоню. Он идет спать, мне звонит и говорит: "Так, все, я пошел спать", - рассказывает Суркис.

По его словам, они с Григорием Суркисом всегда во всех ситуациях стояли друг за друга. Даже если кто-то из них может быть в чем-то не прав - публично никто никогда из них не скажет об этом.

Серьезные конфликты же, по его словам, у них бывают не чаще, чем раз в год.

"Чтобы мы месяц не разговаривали - не помню. Пару недель бывало. Иногда я могу быть не прав даже. Я готов ему первым позвонить. Младший должен всегда (мириться первым, - ред.), я так считаю", - добавил Игорь Суркис.

Также он рассказал о забавном случае из юности: когда ему было 16 лет, он угнал машину брата, которую тот собирался продать.

"Взял машину. Он ее готовил на продажу. В пятницу ее угнал - на перекрестке эту машину ударили. Я думаю, что мне даже 18 не было - у меня прав еще не было. Он меня наказал очень легко: взял эту машину вместе со мной, отвез на станцию техобслуживания на Борщаговку, и я суток трое там провел, пока ее ремонтировали. Он сказал: "Стой, пока не отремонтируешь". А надо было в очередь записаться, пройти в очередь на мойку, потом попасть в какой-то цех, где ее отрихтуют, потом - в покрасочный... Он говорит: "Вот тебе деньги. Это стоит столько-то. Отблагодарить людей - столько-то". Трое суток я там с 8.00 до позднего вечера провел. Потом мы поехали на базар, продали эту машину, еще и дороже, чем он думал. Он мне даже дал пару копеек. Мне лет 16 было", - рассказал в интервью Игорь Суркис.

Напомним, в этом же интервью Дмитрию Гордону Суркис рассказал, что когда команду возглавлял Валерий Лобановский, после каждой игры и тренировки вывешивалась подробная информация о тактико-тактических действиях, выполненных каждым футболистом.